Πλατεία Συντάγματος: “Έλαμψε” με το χριστουγεννιάτικο δέντρο (βίντεο)

Μία χριστουγεννιάτικη ιστορία με πραγματικούς ήρωες, στην τελετή φωταγώγησης.

Με μια χριστουγεννιάτικη ιστορία με πραγματικούς ήρωες, που έχουν επιληφθεί επί μακρόν την φωταγώγηση της πόλης και τον στολισμό της, ο Δήμος Αθηναίων επέλεξε να μοιραστεί με όλους φέτος, την κορύφωση του εορτασμού με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα.

«Φέτος, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει το μεγάλο “ευχαριστώ” που οφείλει στους ανθρώπους του», τονίζει στο μήνυμα του με αφορμή την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, προσθέτοντας: «Τους αφανείς ήρωες, που ακούραστα παραμένουν στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά κάθε μέρα, βάζοντας πλάτη για να “σπάει” η σκοτεινιά της εποχής για τους κατοίκους αυτής της πόλης. Φέτος τα φώτα σε αυτούς που πραγματικά δίνουν φως στη ζωή μας. Καλά Χριστούγεννα!».

Ειδικότερα ο Δήμος Αθηναίων, αυτή την πρωτόγνωρη περίοδο της απομακρυσμένης καθημερινότητάς, παρουσιάζει μια από τις πιο γιορτινές παραδόσεις της πόλης, μέσα από τη μικρή ταινία που διηγείται μια αθηναϊκή χριστουγεννιάτικη ιστορία.

Πρωταγωνιστής ο Διονύσης Νικολάου, ο παλαιότερος εργαζόμενος του Δήμου. Ηλεκτρολόγος-μηχανικός και βέρος Αθηναίος, γιορτάζει την ημέρα του πολιούχου της πόλης, όπως και ο παππούς του. Σταθερός κάτοικος Σεπολίων με τη γυναίκα και τον γιο του. Ξεκίνησε μετά το σχολείο τη δουλειά στο ηλεκτρολογικό του Δήμου και έμαθε δίπλα στους παλιούς τα μυστικά για κάθε γωνιά της πόλης. Έμαθε να μην πετάει ό,τι φτιάχνεται. Δούλεψε σε όλα τα πόστα. Στο δρόμο για επισκευές, στην αποθήκη για καταγραφές, στις παραγγελίες για να μη λείψει τίποτα όταν χρειαστεί. Σήμερα επιλέγει ο ίδιος να δουλεύει κυρίως βράδια, ώστε να αφήνει σε νεότερους συναδέλφους του την κανονικότητα της πρωινής βάρδιας. Αυτό που δεν άφησε ποτέ, είναι ο φωτισμός της πόλης την περίοδο των Χριστουγέννων.

Αυτή τη διαδρομή αποτυπώνει με ζεστή ματιά, η μικρή αυτή ταινία, για να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή στιγμή για την Αθήνα τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, που αυτή τη χρονιά δεν μπορούμε να μοιραστούμε από κοντά. Στο πλαίσιο αυτό, χωρίς “τυμπανοκρουσίες” και θόρυβο όπως άλλοτε, για την αποφυγή της όποιας προσέλευσης του κοινού και της περαιτέρω εξάπλωσης της πανδημίας, φωταγωγήθηκε απόψε το χριστουγεννιάτικο δένδρο στην πλατεία Συντάγματος.