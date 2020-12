Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Το πέρασμα της Σελήνης στον Αιγόκερω, δίνει τη σκυτάλη στη λογική και την αντικειμενικότητα.

Η Σελήνη γενναία και αποφασιστικά περνά από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βασίλειο του Αιγόκερου και η οπτική όλων των καταστάσεων που εξελίσσονται στο άμεσα οικογενειακό ή στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο σκιαγραφείται με απόλυτες γραμμές. Η λογική και η αντικειμενικότητα αναλαμβάνει σήμερα Τρίτη τη σκυτάλη της ημέρας. Οι ροζ, ομιχλώδεις συναισθηματισμοί και η ευαισθησία, που πάντα έχουν την τάση να δικαιολογούν σχεδόν τα πάντα, αρχίζοντας από εμάς τους ίδιους, υποχωρούν δίνοντας τη θέση τους σε μια ξεκάθαρη πραγματικότητα.

Η δυνατότητα να δούμε σήμερα και να κρίνουμε, με τρόπο ίσως σκληρό μα σίγουρα δίκαιο, τη στάση μας αλλά και τη θέση μας μέσα στη ροή των εξελίξεων προφανώς μας προβληματίζει, μα αυτός ο προβληματισμός είναι που θα οδηγεί σε αποφασιστικές κινήσεις. Η δυναμικότητα, που κυρίως χαρακτηρίζει την ημέρα, μας ωθεί σε νέες ιδέες και λύσεις δυναμικές. Ειδικά από τις απογευματινές ώρες που η Αφροδίτη περνά ανακουφιστικά στον πάντα αισιόδοξο Τοξότη έχουμε στο πλευρό μας έναν εξαιρετικό σύμμαχο, την τύχη.

ΚΡΙΟΣ

Δεν θα μπορούσε εύκολα κάποιος να σας περιορίσει στους ρυθμούς μια πεπατημένης καθημερινότητας καθώς το ανήσυχο πνεύμα σας και η περιπετειώδη φύση σας δεν θα μπορούσε για πολύ καιρό να μείνει σε καμία χλιαρή πραγματικότητα. Ένας νέος κύκλος αρχίζει για σας, που αν λόγω των συνθηκών περιορίζεστε σε φυσική κίνηση, θα μπορούσατε να απογειωθείτε πραγματικά με το σκάφος του πνεύματος και το σκοπό της ανάπτυξής του. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να σπουδάσετε, μάλλον να επικεντρωθείτε στη μελέτη της συμπεριφοράς του ερωτικού σας συντρόφου.

ΤΑΥΡΟΣ

Τίποτα δεν θα μπορούσε να αποσπάσει ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον σας αν δεν αισθάνεστε πως έχετε τακτοποιήσει λεπτομερώς τις οικονομικές σας εκκρεμότητες. Από σήμερα ίσως να διαπιστώσετε πως η τύχη σας ευνοεί ιδιαίτερα στα θέματα που σας απασχολούν. Κάποια ξαφνική εισροή χρημάτων θα μπορούσε να σας ξαφνιάσει ευχάριστα. Στα ερωτικά σας ανοίγεται ένας νέος κύκλος. Οι αδέσμευτοι θα μπορούσατε να έχετε την τύχη μιας ιδιαίτερης γνωριμίας ενώ οι δεσμευμένοι την ευκαιρία να ανανεώσετε την υπάρχουσα σχέση.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η ευχέρεια στις κοινωνικές επαφές δεν σας έλειψε ποτέ καθώς πάντα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο βρίσκεστε στο κέντρο όλων των συζητήσεων προκαλώντας το ενδιαφέρον με τις πολλές γνώσεις και πληροφορίες που έχετε για καθετί. Εκτός από καλός ομιλητής όμως το ζητούμενο είναι να γίνετε και καλός ακροατής. Στα ερωτικά σας διαφαίνονται οι ευκαιρίες που αναζητάτε για να αναζωπυρώσετε το ενδιαφέρον του συντρόφου σας, αρκεί να μην παρασυρθείτε από υπερβολικές και επίμονες συμπεριφορές.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Οι ρυθμοί της καθημερινότητας σας είναι ιδιαίτερα μονότονοι και αδιάφοροι όταν σας λείπει η συναισθηματική επαφή με όλους αυτούς που συναντάτε, ως επί τω πλείστο στο χώρο της εργασίας ή στα πλαίσια των συνεχόμενων επαφών σας. Από σήμερα αυτό θα μπορούσε να αλλάξει καθώς νοιώθετε μια γενική ευχάριστη μεταστροφή. Η αρχή γίνεται με μια φιλία που γεννιέται στον χώρο της εργασίας σας. Ίσως αυτό όμως να ενέπλεκε τα εργασιακά με τα ερωτικά σας.

ΛΕΩΝ

Νοιώθετε όμορφα και γεμάτοι αυτοπεποίθηση και αυτό γίνεται αντιληπτό από όλους. Μια νέα εποχή αρχίζει για τα ερωτικά σας καθώς η αυξημένη γοητεία σας προσελκύει νέους θαυμαστές. Η διάθεση για φλερτ δεν λείπει ποτέ από εσάς που θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί το κέντρο από το οποίο απορρέει η δύναμη για κάθε δημιουργική σας κίνηση. Σήμερα ίσως βρεθείτε μπροστά σε ένα δίλλημα, να επενδύσετε συναισθηματικά επουλώνοντας τα τραύματα της υπάρχουσας σχέσης σας ή να παραδοθείτε στη γοητεία μιας νέας γνωριμίας...

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Το πνεύμα των Χριστουγέννων θα μπορούσε να σας οδηγήσει στις προετοιμασίες του χώρου σας ενόψει των γιορτών. Προφανώς είστε από τους ανθρώπους που στα πλαίσια την επιμελούς οργάνωσης θα θελήσετε ακόμη και από σήμερα να ετοιμάσετε και να τακτοποιήσετε τα πάντα για το σπίτι. Έχετε ανάγκη να νοιώσετε όμορφα με τα άτομα της οικογένειάς σας και για αυτό δεν θα μπορούσατε να μη τους αφιερώσετε όλη σας την προσοχή όπως και τον πολύτιμο χρόνο σας. Η λίστα των καλεσμένων είναι περιορισμένη φέτος και αυτό ίσως να βγάλει εκτός κάποιους που σας πίκραναν… ειδικά τους ερωτικούς συντρόφους.

ΖΥΓΟΣ

Η ανάγκη σας για επικοινωνία είναι βασική και συνεχόμενη. Λόγω των περιοριστικών συνθηκών η κίνησή σας ίσως περιοριστεί σε κοντινούς περιπάτους και οι επαφές σας να βρεθούν σε μια επίσης περιοριστική κατάσταση. Αυτό δεν φαίνεται να σας πτοεί καθώς και οι γείτονες έχουν, ακόμα και με την ασφαλή απόσταση μεταξύ των μπαλκονιών, τη ίδια με σας διάθεση επικοινωνίας. Στα ερωτικά σας, μετά από τις πολλές κόντρες, έχετε αρκετές ευκαιρίες για λύσεις μέσα από τον διάλογο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η σημερινή μέρα σας φέρνει πολλές εκπλήξεις οικονομικού και όχι μόνο χαρακτήρα. Δώστε την πρέπουσα προσοχή σε καινούριες επαγγελματικές προτάσεις που καταφθάνουν αφήνοντας κατά μέρους τις όποιες καχύποπτες σκέψεις σας. Θα μπορούσατε να επωφεληθείτε στον εργασιακό σας τομέα καθώς όλα δείχνουν ότι μπαίνετε σε έναν κύκλο ανόδου. Στα ερωτικά σας ο αισθησιασμός κυριαρχεί και σας διατίθεται σε μεγάλες δόσεις αρκεί να υπερβείτε την υπέρμετρη ζήλεια σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η γοητεία σας δεν περνά απαρατήρητη καθώς η εξωστρέφεια και ο πληθωρικός σας χαρακτήρας σας παρακινεί να γίνετε περισσότερο κοινωνικοί και ενθουσιώδεις. Η αμεσότητα με την οποία προσεγγίζετε τους ανθρώπους μεταδίδει την αισιοδοξία και την αγάπη σας για τη ζωή. Η μεγάλη ανάγκη σας για περιπέτεια και εξερεύνηση θα ενθουσιάσει πολλούς από τους φίλους σας παρακινώντας τους για παρόμοιες αναζητήσεις. Ερωτικά η εποχή σας ανήκει. Η ζωή είναι μια μεγάλη περιπέτεια και αυτό το γνωρίζετε καλά…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η καταπίεση που αισθάνεστε κάποιες φορές είναι τόσο έντονη που πραγματικά δεν είστε σε θέση να κατανοήσετε αν τα όρια σάς τα έχουν βάλει οι άλλοι ή εσείς οι ίδιοι πιέζετε με τα συνεχόμενα «πρέπει» τον ίδιο σας τον εαυτό. Θα μπορούσατε να πάρετε τον χρόνο σας και να απομονωθείτε για κάποιο διάστημα ώστε να ξεκαθαρίσετε μέσα σας τι είναι αυτό που τελικά ζητάτε. Ίσως αυτή σας η ανάγκη να μην είναι απόλυτα κατανοητή από το ταίρι σας, μα είστε αποφασισμένοι να αποφύγετε και άλλες πιέσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Πραγματικά, η εποχή που ζούμε και ο περιορισμός των φυσικών επαφών, μας έχει οδηγήσει όλους σε έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας που κατεξοχήν αναφέρεται σε διαδικτυακές συναντήσεις. Ακόμα και αν αυτό σε πολλούς φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο εσάς δεν θα μπορούσε παρά να σας έχει ενθουσιάσει. Δεν θα ήταν καθόλου απίθανο σήμερα να συναντήσετε στο χώρο του διαδικτύου φίλους από το παρελθόν ή να κάνετε νέες φιλίες. Ένας νέος έρωτας θα μπορούσε να ξεπροβάλει μέσα από την οθόνη του υπολογιστή σας…

ΙΧΘΥΣ

Αρκετά φιλόδοξη και αποτελεσματική στα θέματα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας αναμένεται η νέα εποχή που εγκαινιάζει η είσοδος της Αφροδίτης στον οίκο της κοινωνικής σας εικόνας. Αφήστε ανοιχτές τις πόρτες των συνομιλιών σας όπως τις ώρες στο καρνέ των ραντεβού σας. Όλες οι συζητήσεις στα πλαίσια της εργασίας θα μπορούσαν να κρύβουν μια πληροφορία ή μια οπτική που αρχικά να μην είχατε κατά νου. Οι ευκαιρίες δεν αργούν και θα ήταν καλό να βρίσκεστε σε επαγρύπνηση. Μια φιλία μπορεί να πεθαίνει τη στιγμή που γεννιέται ένας νέος έρωτας.

