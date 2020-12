Κόσμος

ΗΠΑ: το σώμα των εκλεκτόρων επικύρωσε το εκλογικό αποτέλεσμα

Ο Τραμπ συνεχίζει να αμφισβητεί το αποτέλεσμα παρά το γεγονός ότι ο Μπάιντεν εξασφάλισε περισσότερες από 300 εκλεκτορικές ψήφους.

Όπως αναμενόταν, το εκλεκτορικό σώμα επικύρωσε χθες Δευτέρα τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν έναντι του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν την 3η Νοεμβρίου.

Η ψήφος των 55 εκλεκτόρων της Καλιφόρνιας, πολιτείας όπου ο Μπάιντεν επικράτησε με πάνω από το 63% των ψήφων, άρκεσε στον Δημοκρατικό για να ξεπεράσει το όριο των 270, συνώνυμο με την επικύρωση της νίκης του από το σώμα. Όλες οι πολιτείες έχουν κυρώσει τυπικά το αποτέλεσμα.

Παρά την οριστικοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να το αμφισβητεί.