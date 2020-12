Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η Γερμανία πιέζει για την ταχύτερη έγκριση εμβολίου

Η κυβέρνηση της Γερμανίας ασκεί πίεση στον αρμόδιο εποπτικό φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης εμβολίου εναντίον του νέου κορονοϊού, την ώρα που η Βρετανία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς ήδη άρχισαν να προχωρούν σε ανοσοποίηση.

Οι υπηρεσίες της καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ και του υπουργού Υγείας της Γερμανίας ασκούν πίεση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και στην ΕΕ προκειμένου το εμβόλιο της αμερικανικής φαρμακευτικής βιομηχανίας Pfizer και του γερμανικού εργαστηρίου βιοτεχνολογίας BionNTech να λάβει άδεια για την κατεπείγουσα χρήση του ως την 23η Δεκεμβρίου κι όχι ως την 29η Δεκεμβρίου, όπως προβλέπεται επί του παρόντος, γράφει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Bild.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγές προσκείμενες στη γερμανική κυβέρνηση. Οι πληροφορίες της επιβεβαιώνουν την ανυπομονησία που εκδήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας, ο Γενς Σπαν.

«Όλα τα δεδομένα της BionNTech είναι διαθέσιμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ έχουν ήδη δώσει την έγκρισή τους. Η εξέταση των δεδομένων και η χορήγηση άδειας από πλευράς του EMA θα όφειλε να γίνει το συντομότερο δυνατόν», τόνισε ο Σπαν.

«Κρίνεται η εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει δράση», προειδοποίησε ο ίδιος.

Στο μεταξύ άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη ή το Μπαχρέιν, έχουν ήδη αρχίσει τις δικές τους εκστρατείες εμβολιασμού.

Ο εκνευρισμός στο Βερολίνο μοιάζει ολοένα εντονότερος καθώς το συγκεκριμένο εμβόλιο έχει αναπτυχθεί από γερμανική εταιρεία και ενώ η Γερμανία πλήττεται σκληρά από το επιλεγόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και αυτές των ομόσπονδων κρατιδίων αποφάσισαν να επιβληθεί νέο lockdown στη Γερμανία από αύριο Τετάρτη, ως τουλάχιστον την 10η Ιανουαρίου.

Ο EMA, ο οποίος έχει την έδρα του στην Ολλανδία, εξετάζει το τρέχον διάστημα τη χορήγηση αδειών χρήσης διαφόρων εμβολίων εναντίον του νέου κορονοϊού. Την περασμένη εβδομάδα έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρονται να εκλάπησαν αρχεία που συνδέονται με τις Pfizer/BionNTech.