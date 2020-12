Κόσμος

Μπάιντεν: ο Τραμπ αρνείται να τηρήσει το Σύνταγμα

Ολομέτωπη επίθεση του Μπάιντεν στον απερχόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στηλίτευσε με σφοδρότητα την άρνηση του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου ενοίκου του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου και την υποβολή δεκάδων προσφυγών από μέρους των δικηγόρων του στη δικαιοσύνη, προκειμένου να ανατραπεί.

«Αυτή είναι ακραία θέση, που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ μέχρι τώρα», τόνισε ο πρώην αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Ουίλμινγκτον (Ντέλαγουερ), πολιτικό προπύργιό του, μερικές ώρες αφότου το εκλεκτορικό σώμα, όπως αναμενόταν, επικύρωσε την επικράτησή του στην αναμέτρηση του περασμένου μήνα.

Ο απερχόμενος πρόεδρος «αρνείται να σεβαστεί τη βούληση του λαού, να σεβαστεί το κράτος του δικαίου, να τηρήσει το Σύνταγμά μας», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

Ορισμένοι οπαδοί του Ρεπουμπλικάνου συνεχίζουν καλούν σε διαδηλώσεις μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αξιωματούχοι εκλογικών επιτροπών, ακόμα και Ρεπουμπλικάνοι, προειδοποιούν σε ολοένα υψηλότερους τόνους ότι υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια εξαιτίας της ρητορικής του μεγιστάνα των ακινήτων.

«Η φλόγα της δημοκρατίας άναψε σε αυτή τη χώρα πολύ καιρό πριν. Και ξέρουμε ότι τίποτα, ούτε μια πανδημία, ούτε η κατάχρηση εξουσίας, μπορεί να σβήσει αυτή τη φλόγα. Στη μάχη για την ψυχή της Αμερικής, η δημοκρατία υπερίσχυσε», διαβεβαίωσε ο Μπάιντεν.

Το 2016, ο Τραμπ κέρδισε τη Δημοκρατική υποψήφια Χίλαρι Κλίντον παρότι έλαβε 3 εκατομμύρια λιγότερες ψήφους. Ο Μπάιντεν κέρδισε τον περασμένο μήνα με διαφορά επτά εκατομμυρίων ψήφων.