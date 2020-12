Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γερμανία: “θερίζει” η πανδημία

Η έξαρση της πανδημίας υποχρέωσε τη γερμανική κυβέρνηση να υιοθετήσει ένα εξαιρετικά αυστηρό lockdown.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 14.432 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 1.351.510, δείχνουν σήμερα Τρίτη τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Το ίδιο διάστημα, άλλοι 500 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει ως εδώ τους 22.475 νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.

Η έξαρση της πανδημίας υποχρέωσε τη γερμανική Κυβέρνηση να υιοθετήσει ακόμη πιο σκληρά μέτρα τα οποία θα τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ώρες.