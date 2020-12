Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: ο υπουργός Άμυνας εμβολιάστηκε μπροστά σε κάμερα

Λίγες ώρες αφότου έσπασε το φράγμα των 300.000 νεκρών από την πανδημία στις ΗΠΑ, ο Μίλερ έστειλε το δικό του μήνυμα. Η πρώτη του αντίδραση μετά τον εμβολιασμό.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Κρίστοφερ Μίλερ ήταν ανάμεσα στους πρώτους Αμερικανούς που εμβολιάστηκαν χθες κατά του νέου κορονοϊού, και το έκανε μπροστά σε κάμερα, για να ενθαρρύνει τους συμπατριώτες του να κάνουν το ίδιο.

Ο μεταβατικός υπουργός Άμυνας μαγνητοσκοπήθηκε καθώς του έκαναν το εμβόλιο στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, όχι μακριά από την Ουάσιγκτον.

«Αυτό ήταν όλο; Δεν πόνεσε καθόλου!», χαριτολόγησε ο Μίλερ αφού του χορηγήθηκε το εμβόλιο, σύμβολο ελπίδας για τη χώρα που θρηνεί τον πιο βαρύ απολογισμό της πανδημίας στον κόσμο και ξεπέρασε νωρίτερα χθες Δευτέρα το τραγικό όριο των 300.000 νεκρών εξαιτίας της COVID-19.

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα πως μολονότι οι πρώτες δόσεις του εμβολίου προορίζοντας κατά προτεραιότητα για το προσωπικό του ιατρικού σώματος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο υπουργός και ανώτατοι αξιωματικοί θα «εμβολιάζονταν εθελοντικά, δημόσια, για να στείλουν το μήνυμα» ότι το εμβόλιο είναι «αποτελεσματικό και ασφαλές».

Εκτός του Μίλερ, ο υφυπουργός Ντέιβιντ Νόρκουιστ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ στρατηγός Μαρκ Μίλι και οι υπόλοιποι στρατηγοί του επιτελείου αναμένεται να εμβολιαστούν, οι περισσότεροι δημόσια.

Η αμερικανική εκστρατεία εμβολιασμού, η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας, επικεντρώνεται σε πρώτη φάση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, μετά στα γηροκομεία.

Αναμένεται να διανεμηθούν σχεδόν τρία εκατομμύρια δόσεις ως αύριο Τετάρτη. Σκοπός είναι να εμβολιαστούν περίπου 20 εκατομμύρια Αμερικανοί ως τα τέλη Δεκεμβρίου και 100 εκατομμύρια πριν από τα τέλη Μαρτίου.