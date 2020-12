Κοινωνία

Μητροπολίτης Ιγνάτιος στον ΑΝΤ1: θα πάρουμε όλες τις προφυλάξεις για τις λειτουργίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, δήλωσε πως μετά την επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο, φαίνεται πως λύνονται όλα τα προβλήματα.