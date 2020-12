Αθλητικά

Κορονοϊός – Ιαπωνία: προβληματισμός για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ένα τρίτο των κατοίκων της Ιαπωνίας δεν επιθυμεί τη διεξαγωγή τους, ενώ πολλοί είναι αυτοί που ζητούν νέα αναβολή.

Το ένα τρίτο των κατοίκων της Ιαπωνίας θέλουν να ακυρωθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, καθώς φοβούνται ότι η έλευση αθλητών, παραγόντων και φιλάθλων μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων COVID-19, σύμφωνα με δημοσκόπηση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού NHK.

Η δημοσκόπηση του NHK διεξήχθη από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου κι έδειξε ότι το 32% των ερωτηθέντων ήθελε να ακυρωθούν εντελώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Μόνο το 27% δήλωσε ότι πρέπει να διεξαχθούν όπως είχε προγραμματιστεί, ενώ το 31% θεωρεί ότι πρέπει να αναβληθούν εκ νέου οι Αγώνες.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του NHK τον Οκτώβριο, το 40% είχε δηλώσει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες έπρεπε να διεξαχθούν όπως είχαν προγραμματιστεί. Το 23% ήταν υπέρ της ακύρωσης και το 25% προτιμούσε την περαιτέρω αναβολή.

Ενώ η Ιαπωνία έχει αποφύγει τον τεράστιο αριθμό μολύνσεων και θανάτων που παρατηρούνται σε πολλές άλλες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, μια πρόσφατη έξαρση του ιού ανάγκασε την κυβέρνηση να επαναφέρει μέτρα όπως το να κλείνουν νωρίς τα μπαρ και τα εστιατόρια.