Κοινωνία

Τα σενάρια που “κλειδώνουν” για τη λειτουργία των Εκκλησιών τα Χριστούγεννα

Συνεδριάζει σήμερα και αύριο η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος. Τα σενάρια που βρίσκονται στο «τραπέζι».

Λίγο πριν τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου είχαν το απόγευμα της Δευτέρας επικοινωνία ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών.

Όπως όλα δείχνουν, το σενάριο που «κλειδώνει» για τη λειτουργία των Εκκλησιών τις ημέρες των Χριστουγέννων, είναι:

Οι λειτουργίες Χριστουγέννων και Θεοφανίων να τελεστούν με έως 25 πιστούς στους ενοριακούς και έως 50 στους μεγάλους ναούς, ενώ με τους ίδιους κανόνες, θα λειτουργήσουν και την Πρωτοχρονιά οι εκκλησίες.

Ο αριθμός των ιερέων που θα μπορούν να τελέσουν τις λειτουργίες ανά ναό, θα είναι έως και τρεις.

Ο υπολογισμός πιστών ανά ναό θα γίνει με βάση τα τετραγωνικά του κάθε ναού όπως και στο παρελθόν.

Η διανομή του αντιδώρου θα γίνεται εκτός ναού ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Τις υπόλοιπες ημέρες, οι εκκλησίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν με κλειστές θύρες, αλλά θα επιτρέπεται η «ατομική προσευχή» πιστών εντός της ημέρας.

Αυτοί που θα κρίνουν όμως για την τελική απόφαση, είναι οι Ειδικοί, βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων.

Πηγή: orthodoxia.info