Πρεμιέρα για τα κέντρα μανικιούρ - οι κανόνες λειτουργίας τους

Οι ειδικοί όροι λειτουργίας για τις υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ, το ωράριο λειτουργίας και όλα όσα πρέπει να τηρούνται.

Επαναλειτουργούν από σήμερα οι υπηρεσίες μανικιούρ-πεντικιούρ και οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες και ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από τις 7:00 το πρωί έως τις 9:00 το βράδυ.

Οι ειδικοί όροι λειτουργίας για τις υπηρεσίες μανικιούρ- πεντικιούρ/ ΚΑΔ 96.02.13.04 και για τις υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών/ ΚΑΔ 96.02.13.05 σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι οι εξής:

Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.

Ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου plexiglass.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

Υποχρεωτική χρήση γαντιών μιας χρήσης από το προσωπικό εργασίας.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 9 μ.μ

Προαιρετική λειτουργία τις Κυριακές, 20 και 27 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το ως άνω ωράριο.

Οι επιχειρήσεις με χώρους έως 100 τμ θα εξυπηρετούν μέχρι 4 πελάτες και για χώρους πάνω από 100 τμ θα μπορεί να προστίθεται ένας πελάτης ανά 15 τμ.

Ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως επιπέδων ορόφων.