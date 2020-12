Κόσμος

Νεκροί ηλικιωμένοι σε φλεγόμενο γηροκομείο

Τραγωδία με θύματα ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα.

(φωτογραφία αρχείου)

Έντεκα ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα έχασαν τη ζωή τους, όταν παγιδεύτηκαν σε έναν οίκο ευγηρίας στον οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή Μπασκορτοστάν της Ρωσίας, στα Ουράλια, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι αρχές ενημερώθηκαν περίπου στις 03:00 τοπική ώρα σήμερα (περίπου 24:00 ώρα Ελλάδος) για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οίκο ευγηρίας στο χωριό Ισμπουλντίνο, σύμφωνα με το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, και είχε σβηστεί τρεις ώρες αργότερα.

"Τέσσερις άνθρωποι απομακρύνθηκαν μόνοι τους από το κτίριο προτού φτάσουν οι πυροσβέστες", σύμφωνα με το υπουργείο.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ίντερφαξ μετέδωσε επικαλούμενο τις αρχές της περιοχής ότι μία από τους επιζήσαντες είναι μέλος του προσωπικού, ενώ τρεις άλλοι που σώθηκαν είναι ένοικοι τους οποίους κατάφερε να απομακρύνει αυτή από το μονώροφο ξύλινο κτίριο.

Οι 11 νεκροί ήταν ηλικιωμένοι ένοικοι του ιδιωτικού οίκου ευγηρίας οι οποίοι είχαν κινητικά προβλήματα και δεν ήταν δυνατό να απομακρυνθούν γρήγορα από το κτίριο, σύμφωνα με το Ίντερφαξ.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δήλωσε ότι η προκαταρκτική αιτία της πυρκαγιάς ήταν ένας απρόσεκτος χειρισμός, ενώ η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι άρχισε έρευνα για το περιστατικό.

"Ποινική έρευνα ξεκίνησε για εγκληματική ενέργεια βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 109 (του ρωσικού Ποινικού Κώδικα, για πρόκληση θανάτου από αμέλεια σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους) για τον θάνατο 11 ανθρώπων σε πυρκαγιά", αναφέρει η Ανακριτική Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.