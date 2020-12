Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: το επικό τρολ για το click away

Το click away μπήκε στη ζωή μας εν μέσω πανδημίας και όπως όλα δείχνου, θα μείνει.

Με αφορμή λοιπόν τις αντιδράσεις και απορίες πολλών, για τα νούμερα ρούχων και παπουτσιών, τις δοκιμές που δεν μπορούν να γίνονται και τις αλλαγές που ίσως χρειαστεί να γίνουν, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, θέλησε να κάνει το δικό του σχόλιο, με περίσσιο χιούμορ!

Αναδημοσιεύοντας μια “πειραγμένη” φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter σχολίασε: “το χιούμορ πάντα μου άρεσε και μου αρέσει... ήρθαν έτσι τα πράγματα και ακούω και αυτά.... ας πάνε όλα καλά και ας μου τα λέτε... επί της ουσίας η «παράδοση εκτός» επιτρέπει εκ των νόμων την επιστροφή της παραγγελίας και την αντικατάσταση της αν έχει γίνει λάθος στο νούμερο”.