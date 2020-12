Κόσμος

Η Μπόκο Χαράμ ανέλαβε την ευθύνη για την απαγωγή εκατοντάδων μαθητών

Περίπου 100 ένοπλοι εισέβαλλαν σε σχολείο και απήγαγαν περισσότερα από 300 παιδιά!

Ο Αμπουμπακάρ Σεκάου, ο ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ, ανέλαβε την ευθύνη για την απαγωγή εκατοντάδων μαθητών στην πολιτεία Κατσίνα, στη βορειοδυτική Νιγηρία με προπαγανδιστικό ηχητικό μήνυμά του που κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί.

«Είμαι ο Αμπουμπακάρ Σεκάου και οι αδελφοί μας βρίσκονται πίσω από την απαγωγή στην Κατσίνα», ανακοινώνει ο αρχηγός της οργάνωσης. Η Μπόκο Χαράμ ευθυνόταν επίσης για την απαγωγή 276 μαθητριών στο Τσιμπόκ, το 2014, που είχε προκαλέσει κύμα αγανάκτησης σε διεθνές επίπεδο.

Τουλάχιστον 333 έφηβοι συνεχίζουν να αγνοούνται μετά την επίθεση στο λύκειό τους στην πολιτεία Κατσίνα, στη βορειοδυτική Νιγηρία, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα εδάφη της Μπόκο Χαράμ, η οποία συνήθως δρα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, γύρω από τη λίμνη Τσαντ.

Το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, πάνω από εκατό άνδρες οπλισμένοι με τουφέκια εφόδου AK-47 έφθασαν με μοτοσικλέτες στον χώρο όπου βρίσκεται σχολείο, στην πόλη Κανκαρά, και εξαπέλυσαν επίθεση. Εκατοντάδες έντρομοι μαθητές έτρεξαν σε εκτάσεις με βλάστηση για να κρυφτούν.

Οι αρχές της Νιγηρίας απέδιδαν ως εδώ την επίθεση αυτή σε «κακοποιά στοιχεία», γενικό όρο που χρησιμοποιούν όταν αναφέρονται σε συμμορίες ενόπλων, συχνά εκατοντάδων, οι οποίες σπέρνουν τον τρόμο εδώ και χρόνια σε αγροτικές περιοχές στην κεντρική και τη βόρεια Νιγηρία, επιδιδόμενες σε ζωοκλοπές και σε απαγωγές για λύτρα σε ευρεία κλίμακα, ενίοτε μαζικές.

Όμως αν ευσταθεί αυτή η ανάληψη ευθύνης, σηματοδοτεί μια εξαιρετική σημαντική καμπή, την εξάπλωση της δράσης των τζιχαντιστικών οργανώσεων στη βορειοδυτική Νιγηρία.

Ο πρόεδρος Μουχαμαντού Μπουχάρι καταδίκασε την επίθεση και διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια στα σχολεία. Στην πολιτεία Κατσίνα, την ιδιαίτερη πατρίδα του προέδρου, τα σχολεία έκλεισαν.

Ο στρατός ανέφερε χθες Δευτέρα ότι εντόπισε «κρησφύγετο των κακοποιών» προσθέτοντας πως βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση.

Η κατάσταση ως προς την ασφάλεια δεν σταματά να επιδεινώνεται στη βόρεια Νιγηρία μετά την εκλογή του Μπουχάρι το 2015, παρότι ο πρόεδρος διαβεβαίωνε ότι η πάταξη της Μπόκο Χαράμ ήταν κορυφαία προτεραιότητά του.