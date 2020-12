Κοινωνία

Λιπόθυμο βρέθηκε μωρό θύμα βιασμού

Τα πρώτα συμπεράσματα των γιατρών που εξέτασαν το κοριτσάκι.

Λιπόθυμο βρέθηκε ένα κοριτσάκι 3 ετών στις λάσπες του καταυλισμού Καρά Τεπέ, στη Λέσβο.

Το παιδί, οικογένειας αιτούντων άσυλο από το Αφγανιστάν, αιμορραγούσε και σύμφωνα με τη διάγνωση του γιατρού, το παιδί είχε πέσει θύμα βιασμού.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο ιατρείο του καταυλισμού κα στη συνέχεια για εξετάσεις και νοσηλεία στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση.

Πηγή: stonisi.gr