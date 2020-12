Life

Τανιμανίδης για εγκυμοσύνη: με τη Χριστίνα πετάμε στα σύννεφα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευτυχισμένος δηλώνει ο γνωστός παρουσιαστής. Πώς αλλάζει τα σχέδιά του η εγκυμοσύνη της συζύγου του και ποιο το μήνυμα που στέλνει στα ζευγάρια που προσπαθούν να γίνουν γονείς.