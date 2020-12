Κόσμος

“Ξύπνησε” πάλι η Αίτνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραστήριο είναι και πάλι το μεγαλύτερο ηφαίστειο στην Ευρώπη.

Στα 100 μέτρα έφτασε η λάβα από την Αίτνα, που έχει και πάλι εκραγεί.

Ο κρατήρας στα νοτιανατολικά του ηφαιστείου εξερράγη την Κυριακή.

Σε βίντεο που έχουν τραβήξει κάτοικοι της περιοχής, φαίνονται η λάβα και οι πυκνοί καπνοί, από μεγάλη απόσταση.

Η Αίτνα είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δραστήρια ηφαίστεια της Ευρώπης.

Βρίσκεται στη Σικελία, στην Ιταλία.