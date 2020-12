Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός μέσα στις 100 πιο ακριβές ομάδες στον κόσμο

Σε ποιο ύψος ανέρχεται η εκτιμώμενη αξία των πρωταθλητών. Ποιες ομάδες μοιράζονται την πρώτη θέση.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κατάταξη με τις 100 πιο ακριβές ομάδες στον κόσμο! Ο πρωταθλητής Ελλάδας, μοναδική ομάδα από την χώρα μας που συμπεριλαμβάνεται στη σχετική κατάταξη της γερμανικής ιστοσελίδας Transfermark, ειδικευμένη και στην οικονομία του ποδοσφαίρου, καταλαμβάνει την 96η θέση, με εκτιμώμενη αξία στα 96,30 εκατομμύρια ευρώ.

Βρίσκεται μπροστά από την Παλμέιρας του Αμπελ Φερέιρα (97η/96,10 εκατ. ευρώ), την Μάιντς (98η/95,05), την Μπράγκα που αντιμετώπισε η ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League (99η/94,65) και την Μπορντό (100η/94,55).

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «32» του Europa League, PSV Αιντχόφεν, η οποία αντιμετώπισε και τον ΠΑΟΚ στους ομίλους της διοργάνωσης, είναι 57η με αξία 163,60 εκατομμύρια ευρώ. Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι έχουν από 1,08 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμώμενη αξία, αλλά η πρωταθλήτρια Αγγλίας, καταλαμβάνει την κορυφή, έχοντας λιγότερους εγγεγραμμένους παίκτες, κάτι που αποτελεί σχετικό κριτήριο.

Να σημειωθεί ότι οι «κόκκινοι» του Γιούργκεν Κλόπ, αύξησαν την αξία τους, ανεβαίνοντας μία θέση από την προηγούμενη κατάταξη, ενώ αντίθετα υποχώρησε μία θέση η Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα. Ανέβηκε τρίτη για να συμπληρώσει το βάθρο, η Μπάγερν με αξία 895,70 εκατομμύρια ευρώ. Τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κυριαρχούν στην κατάταξη, ενώ οι μισές από τις πρώτες δέκα ομάδες, προέρχονται από την αγγλική Premier League.

Οι κορυφαίες 10:

1. Λίβερπουλ 1,08 δισ. ευρώ

2. Μάντσεστερ Σίτι 1,08 δισ. ευρώ

3. Μπάγερν 895,90 εκατ. ευρώ

4. Μπαρτσελόνα 888,00 εκατ. ευρώ

5. Παρί ΣΖ 855,60 εκατ. ευρώ

6. Ρεάλ Μαδρίτης 842,00 εκατ. ευρώ

7. Τσέλσι 838,90 εκατ. ευρώ

8. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 799,85 εκατ. ευρώ

9. Ατλέτικο Μαδρίτης 776,70 εκατ. Ευρώ

10. Τότεναμ 738,55 εκατ. ευρώ

....

96.Ολυμπιακός 96,30 εκατ. ευρώ