Οικονομία

Σταμπουλίδης: το click away ήρθε για να μείνει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερες τη Δευτέρα οι εκτελέσεις παραγγελιών σε σχέση με την Κυριακή, ιδίως από τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες.

Κατά 50% παραπάνω ήταν τη Δευτέρα οι εκτελέσεις παραγγελιών από ότι έγιναν την Κυριακή, ιδίως από τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες δήλωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Όπως επισήμανε μόνο την Κυριακή και τη Δευτέρα το 40% του όγκου που θα πήγαινε στις ταχυμεταφορές έφυγε και παρελήφθη από τον εξωτερικό χώρο των καταστημάτων. Σημείωσε δε ότι το click away ήρθε για να μείνει και οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιήσουν όλους τους τρόπους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς.

Ο κ. Σταμπουλίδης δήλωσε στο ΘΕΜΑ 104,6 ότι οι υπηρεσίες νυχιών λειτουργούν με ωράριο και αυστηρά μέτρα αντίστοιχα των κομμωτηρίων. Σχολιάζοντας την αντίφαση καθώς χθες, πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο στον ΘΕΜΑ 104,6 είχε κατακρίνει τη συζήτηση για τα νυχάδικα, ο κ. Σταμπουλίδης, επισήμανε ότι ο λόγος που άνοιξαν τελικά, ήταν καθότι, όπως παραδέχθηκε, δεν μπορούσε να ελεγχθεί η μαύρη εργασία.

Οι εργαζόμενοι στην περιποίηση νυχιών, πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι με τον κίνδυνο της κίνησης άρα και της διασποράς. «Δεν μπόρεσε να ελεγχθεί η μαύρη εργασία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.