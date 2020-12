Κόσμος

Αστυνομικό “ντου” σε πάρτι με 300 καλεσμένους (βίντεο)

Κανέναν κανόνα δεν τήρησαν οι καλεσμένοι στο γαμήλιο πάρτι.

Γαμήλιο πάρτι με 300 καλεσμένους διέλυσε η Αστυνομία στη Σεβίλλη, το βράδυ της Κυριακής.

Όπως φαίνεται, το ζευγάρι και οι εκατοντάδες καλεσμένοι τους γιόρτασαν το γάμο τους, αδιαφορώντας για τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Ο κόσμος ήταν απλωμένος σε διάφορα σημεία του οικιστικού μπλοκ, όμως οι αστυνομικοί τους «χάλασαν» τη γιορτή, αφού τη διέλυσαν.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, περίπου 300 άτομα έφυγαν από το σημείο, χωρίς προβλήματα.