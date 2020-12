Αθλητικά

NBA: εντυπωσιακός ο Αντετοκούνμπο στη φιλική ήττα των Μπακς

Το Μιλγουόκι ψάχνει να βρει τα πατήματα του στα φιλικά προετοιμασίας και γνώρισε δεύτερη ήττα σε ισάριθμα ματς, αυτή τη φορά από το Ντάλας.

Τη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμα ματς προετοιμασίας γνώρισαν οι Μπακς που ηττήθηκαν από το Ντάλας με 128-112.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός και σημείωσε 24 πόντους (10/16 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/7 βολές) ενώ μάζεψε 14 ριμπάουντ, είχε 4 ασίστ και 3 μπλοκ σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα ο Κρις Μίντλετον είχε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ο Τζρου Χόλιντεϊ είχε 11 πόντοι, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ ο Μπρουκ Λόπεζ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους.

Σε ότι αφορά στους Μάβερικς ο Λούκα Ντόνσιτς είχε 27 πόντους (6/12 τρίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/10 βολές) ενώ είχε και 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός ήταν και ο Τζος Ρίτσαρντσον, που τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους ενώ 11 πόντους είχε ο Τζέιλεν Μπράνσον.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (19/12) με τους Πέλικανς στην Νέα Ορλεάνη.