“Special Report” στην τηλεκπαίδευση και το σεξ εκτός νόμου

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εργάτριες του σεξ μιλούν για τα προβλήματα στο χώρο εν καιρώ πανδημίας.

Ό,τι κρύβεται πίσω από την είδηση, ό,τι υπάρχει πίσω από την εικόνα, ό,τι δεν λένε οι λέξεις, μπαίνει στο μικροσκόπιο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, για να δείξει τον δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια. Kάθε Τρίτη στις 23:30, το «Special Report» έρχεται με τον Τάσο Τέλλογλου, τον Αντώνη Φουρλή και τη Μαρία Σαράφογλου.

Δείτε σήμερα:

«Σχολείο εξ αποστάσεως»

Με την επιστροφή του απαγορευτικού, μαθητές αναγκάστηκαν, για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο, να απέχουν από τις σχολικές αίθουσες. Το «Special Report» επιχειρεί να καταγράψει τη νέα αυτή πραγματικότητα και το τι σημαίνει για την εκπαιδευτική διαδικασία και τις οικογένειες των μαθητών, αλλά και τι αντίκτυπο πρόκειται να έχει μακροπρόθεσμα.

Πώς ακριβώς διεξάγεται η τηλεκπαίδευση και πόσο καλά μπορούν να ανταποκριθούν οι μικροί μαθητές του Δημοτικού στις απαιτήσεις της; Πόσο έτοιμοι ήταν οι δάσκαλοί τους για να φέρουν εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο; Τι θα αφήσει πίσω της αυτή η εμπειρία στα παιδιά;

Ο Τάσος Τέλλογλου παρακολουθεί και καταγράφει δασκάλους και μαθητές του 22ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών επί τω έργω, ενώ η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δίνει απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα που απασχολούν χιλιάδες οικογένειες.

«Sex εκτός νόμου»

Υπάρχει ένα επάγγελμα που θεωρείται από τα αρχαιότερα στον κόσμο και επιβιώνει ανά τους αιώνες. Σήμερα στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν είναι πάντα εφικτό -κυρίως εξαιτίας της παλαιωμένης και συχνά πολύπλοκης νομοθεσίας- να εξασκηθεί εύκολα με νόμιμο τρόπο, με αποτέλεσμα να εξαναγκάζονται όσες και όσοι το ασκούν να καταφεύγουν στην παρανομία. Το «Special Report» συναντά την Έλενα Χατζή στο αυτοσχέδιο στούντιο από όπου μεταδίδει live sex, αλλά και την «Κατερίνα» και τη Ραφαέλα στους δρόμους της Αθήνας. Είναι όλες εργαζόμενες στον χώρο του σεξ που ζητούν κάτι που φαντάζει αδιανόητο: μια σύγχρονη ρύθμιση της αγοράς του σεξ που να τις υποχρεώνει να πληρώνουν φόρους και να εξασφαλίζει τα δικαιώματά τους.

Η Κέλλυ Χεινωπόρου επισκέπτεται παράνομους οίκους ανοχής, καταγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σεξεργάτριες μέσα στην πανδημία και μιλά με την τρανς ακτιβίστρια του «Red Umbrella Athens» Άννα Κουρουπού, για τους κινδύνους που ενέχει η παράνομη άσκηση της πορνείας, αλλά και το στίγμα που ακολουθεί όσους εργάζονται στον χώρο του σεξ.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν, ακόμη, για τα «παράλογα» της νομοθεσίας ο εθνικός εισηγητής για την Εμπορία Ανθρώπων του υπουργείου Εξωτερικών, Ηρακλής Μοσκώφ και ο συνταγματολόγος Βαγγέλης Μάλλιος, μέλη της επιτροπής εργασίας που συστάθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη μελέτη του ζητήματος.

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1

