Γώγος: η Επιτροπή θα πει ναι στα αιτήματα της Εκκλησίας

Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας, δήλωσε ότι τελικά τις γιορτές θα πρέπει να τις περάσει κάθε οικογένεια μόνη της, ενώ παραδέχθηκε ότι ο αριθμός 9 προκαλεί σύγχυση.

Κατηγορηματικός ότι τα Χριστούγεννα πρέπει να τα περάσουν μαζί μόνο τα άτομα μιας οικογένειας που μένουν στο ίδιο σπίτι, εμφανίστηκε ο καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Εξήγησε ότι οι αριθμός 9 δεν παίζει κανέναν ρόλο καθώς θα μπορούσαν για παράδειγμα να βρεθούν μαζί τέσσερα ζευγάρια μέσα σε ένα σπίτι. «Στη φάση αυτή χρειάζεται ο μέγιστος βαθμός ασφάλειας τόνισε ο καθηγητής» και πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει καν να χρησιμοποιούμε τη λέξη ρεβεγιόν καθώς έχει την έννοια της γιορτής, της ολονύκτιας διασκέδασης και δεν υπάρχει ρεβεγιόν με μια οικογένεια.

Ο κ. Γώγος είπε ότι η Επιτροπή έχει θέσει το θέμα και όλα τα μέλη της συμφωνούν με τη θέση για γιορτές μόνο με την οικογένεια που ζούμε στο ίδιο σπίτι. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι δημιουργείται μια μικρή σύγχυση με τον αριθμό 9.

«Από εκεί και πέρα, αν είναι τόσο μείζον το θέμα, φαντάζομαι θα το φέρουν και στην επιτροπή για να υπάρξει μια οριστική θέση», σημείωσε ο καθηγητής σημειώνοντας ωστόσο ότι η Επιτροπή δεν είναι όργανο που αποφασίζει αλλά είναι όργανο που γνωμοδοτεί.

Για τα αιτήματα της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τις λειτουργίες και τους πιστούς τη διάρκεια των εορτών, τα οποία έθεσε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στον πρωθυπουργό, ο κ. Γώγος απάντησε ότι είναι ήπια και εκτίμησε ότι η Επιτροπή θα δώσει το «πράσινο φως».