Τοπικά Νέα

Γρεβενά: στο νοσοκομείο βρέφος με κορονοϊό

Ποια η κατάσταση του 13 μηνών μωρού; Πώς είναι οι γονείς του.

Βρέφος, 13 μηνών, από τα Γρεβενά βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών από χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος νοσηλεύεται σε ειδικό τμήμα της κλινικής COVID για παιδιά του Νοσοκομείου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το μωρό είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν έχει ανεβάσει πυρετό. Θετικοί έχουν βρεθεί και οι γονείς του βρέφους, οι οποίοι είναι επίσης σε καλή κατάσταση.