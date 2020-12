Κοινωνία

Νύχτα τρόμου για γυναίκα στο Χαλάνδρι

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε η γυναίκα μέσα στο σπίτι της, όπου εισέβαλαν άγνωστοι.

Δραματικές ώρες στα χέρια τεσσάρων κουκουλοφόρων ληστών έζησε 70χρονη γυναίκα, χτες τα ξημερώματα, μέσα στο σπίτι της στο Χαλάνδρι.

Οι δράστες, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους, γύρω στις 2.30 τη νύχτα, παραβίασαν την κύρια είσοδο διώροφης μονοκατοικίας και ανέβηκαν στον πρώτο όροφο όπου κοιμόταν η γυναίκα.

Με την απειλή μαχαιριού την ακινητοποίησαν και στη συνέχεια άρχισαν να ερευνούν το σπίτι με την ησυχία τους.

Άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό, τιμαλφή και ένα χρηματοκιβώτιο το οποίο όμως ήταν άδειο και διέφυγαν.

Από την αστυνομία γίνεται έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων ληστών.