Life

Βασίλης Δήμας: ίσως πέρασα κορονοϊό χωρίς να το ξέρω (βίντεο)

Τί είπε για το χαμηλό ιικό φορτίο που βρέθηκε σε τεστ για κορονοϊό. Ποια η κατάστασή του τώρα και τι ετοιμάζει στα επαγγελματικά του.