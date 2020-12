Life

Ο Ομπάμα ερμηνεύει.. Eminem (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους στίχους του γνωστού ράπερ ερμηνεύει ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, αποκαλύποντας τα τραγούδια που τον ενέπνευσαν.

Οι θεατές του «The Tonight Show» είδαν τον Μπαράκ Ομπάμα να ερμηνεύει σλόου τραγούδια και τώρα ο 44ος πρόεδρος της Αμερικής αποκάλυψε μια άλλη μουσική ικανότητα.

Σε ένα βίντεο που κοινοποίησε στο Instagram, ο Ομπάμα διαβάζει ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Promised Land», για τα δύο τραγούδια που τον έδωσαν κίνητρο κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2008 που τον οδήγησαν στον Λευκό Οίκο.

«Όταν χρειαζόμουν έμπνευση για την προεδρική εκστρατεία, συχνά στρεφόμουν στη μουσική» αναφέρει ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Ήταν η ραπ που με έκανε να σκέφτομαι σωστά, ειδικά δύο τραγούδια: το "My 1st Song" του JAY-Z και το "Lose Yourself" του Eminem» συνεχίζει.

«Και τα δύο αφορούν την εκπλήρωση στόχων που φαίνονται αδύνατοι και την τόλμη» προσθέτει και προχωρά στην εισαγωγή του «Lose Yourself»: «Κοίταξε, αν είχες μία προσπάθεια ή μία ευκαιρία να αδράξεις όλα αυτά που ήθελες ποτέ σε μια στιγμή, θα την άρπαζες ή θα την άφηνες να περάσει;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ATTN: (@attndotcom)