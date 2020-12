Αθλητικά

Φουλ δράση με ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός και εμβόλιμες αγωνιστικές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επτά μεγάλα παιχνίδια προσφέρονται με 0% γκανιότα από το Pamestoixima.gr στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους.

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται στα μέσα της εβδομάδας με εμβόλιμες αγωνιστικές. Στη Super League θα διεξαχθεί το εξ αναβολής ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής, ΑΕΚ-Ολυμπιακός.

Το τριήμερο από σήμερα έως την Πέμπτη θυμίζει Σαββατοκύριακο, με πλήρες πρόγραμμα σε Premier League, Serie A, Bundesliga και Ligue 1.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει 0% γκανιότα σε 7 από τα πιο δυνατά παιχνίδια, Γουλβς-Τσέλσι (Τρίτη, 20:00), Χέρτα Βερολίνου-Μάιντζ (Τρίτη 21:30), ΑΕΚ-Ολυμπιακός (Τετάρτη, 19:30), Ίντερ-Νάπολι (Τετάρτη, 21:45), Λίβερπουλ-Τότεναμ (Τετάρτη 22:00), Ρόμα-Τορίνο (Πέμπτη, 21:45) και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Πέμπτη 22:00), στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους.

Στα ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Λίβερπουλ-Τότεναμ το Pamestoixima.gr προσφέρει και το «Money Back» για το οποίο ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Οι σημερινές προσφορές με τριάδες και πολλαπλά σκορ

Κάθε ημέρα στο Pamestoixima.gr θα βρείτε σκορ πολλαπλών επιλογών και τριάδες με ενισχυμένες αποδόσεις.

Οι σημερινές προσφορές είναι με 3 τριάδες και σκορ πολλαπλών επιλογών για 2 αγώνες της La Liga και της Bundesliga:

Γουλβς-Τσέλσι: Over 4,5 κόρνερ η Τσέλσι, Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ: Goal, Ρεάλ Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο: Over 3,5 γκολ.

Over 4,5 κόρνερ η Τσέλσι, Goal, Over 3,5 γκολ. Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Μπρομ: Η Μάντσεστερ Σίτι Over 2,5 γκολ, Βέρντερ Βρέμης-Ντόρτμουντ: Goal+Over 2,5, Μπενεβέντο-Λάτσιο: Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.

Η Μάντσεστερ Σίτι Over 2,5 γκολ, Goal+Over 2,5, Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα. Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Μπρομ: Ισοπαλία στο 1 ο ημίχρονο, Ρεάλ Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο: Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα, Χέρτα Βερολίνου-Μάιντζ: Ημίχρονο ισοπαλία/Τελικό ισοπαλία.

Ισοπαλία στο 1 ημίχρονο, Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα, Ημίχρονο ισοπαλία/Τελικό ισοπαλία. Ρεάλ Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο: Σκορ πολλαπλών επιλογών 3-1,2-2,1-2.

Σκορ πολλαπλών επιλογών 3-1,2-2,1-2. Βέρντερ Βρέμης-Ντόρτμουντ: Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1,2-2,0-3.