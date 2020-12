Life

YouTube: Παραμονή Πρωτοχρονιάς με Μάθιου ΜακΚόναχι, Dua Lipa και J Balvin

Ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν στο ειδικό διαδικτυακό αφιέρωμα

Οι Dua Lipa, J Balvin και Μάθιου ΜακΚόναχι και άλλοι καλλιτέχνες είναι έτοιμοι να εμφανιστούν στο ειδικό διαδικτυακό αφιέρωμα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του YouTube, με τίτλο «Hello 2021» στις ΗΠΑ.

Οι Lipa και Balvin θα τραγουδήσουν μαζί με τους Karol G, YG και Kane Brown.

Οι Demi Lovato, RuPaul, Emma Chamberlain και η D'Amelio Family θα κάνουν ειδικές εμφανίσεις, όπως και οι σταρ του YouTube Dude Perfect, Dolan Twins, Larray, Marques Brownlee, Brad Mondo και ZHC.

Οι Storm Reid και Juanpa Zurita θα είναι οι οικοδεσπότες της εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει ομιλίες, σετ DJ και άλλα εκτός από τις ζωντανές εμφανίσεις τραγουδιστών.

Το YouTube θα παρουσιάσει επίσης ξεχωριστές εκδηλώσεις «Hello 2021» για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ινδία. Κάθε έκδοση θα εμφανίζει διαφορετικές εμφανίσεις καλεσμένων με την Lipa να εμφανίζεται στην έκδοση που θα προβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Καθώς ο κόσμος είναι έτοιμος να αφήσει πίσω μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, το YouTube θα χρησιμοποιήσει την παγκόσμια εμβέλεια για να γιορτάσει την ελπίδα και την υπόσχεση του 2021» ανέφερε σε δήλωσή της η επικεφαλής πρωτότυπου περιεχομένου του YouTube, Σούζαν Ντάνιελς.

«Ανυπομονούμε να κλείσουμε το βιβλίο του 2020 και να οργανώσουμε μια παγκόσμια γιορτή που η κοινότητά μας στο YouTube μπορεί να απολαύσει με ασφάλεια από το σπίτι» τόνισε.