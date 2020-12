Κοινωνία

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Εμβολιασμός με προτεραιότητα στους Εισαγγελείς

Η ανακοίνωση της ΕΕΕ σχετικά με τον εμβολιασμό των μελών της και τα επιχειρήματα.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ) ζητεί κατά σχετική προτεραιότητα να εμβολιαστούν οι εισαγγελείς.

Αναλυτικότερα, ενόψει της έναρξης του εμβολιασμού του πληθυσμού κατά της πανδημίας covid 19, η ΕΕΕ σε σημερινή ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η καθημερινή υποχρεωτική επαφή των εισαγγελικών λειτουργών με μεγάλο αριθμό πολιτών σε υπηρεσίες και ακροατήρια, όπου είναι ανέφικτη η ακριβής τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (γεγονός άλλωστε, που οδήγησε στην προσωρινή μερική αναστολή λειτουργίας όλων των δικαστηρίων της χώρας), αλλά και οι λοιπές υπηρεσιακές ενέργειες των εισαγγελέων (εποπτεία σωφρονιστικών καταστημάτων, κατ' οίκον έρευνες, ακροάσεις κ.λ.π.) δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις τόσο για τη μετάδοση του ιού σε δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, όσο και για την περαιτέρω διασπορά του εντός των δικαστικών εγκαταστάσεων, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, στην οποία όλοι αποσκοπούμε.

Γι'αυτό παρακαλούμε όπως, οι αρμόδιοι φορείς σταθμίσουν τις ανωτέρω ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων των εισαγγελικών λειτουργών και μεριμνήσουν για τον προγραμματισμό του εμβολιασμού τους κατά σχετική προτεραιότητα(μετά βέβαια τις ομάδες πληθυσμού που κατά γενική ομολογία πρέπει να προηγηθούν)».