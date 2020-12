Υγεία - Περιβάλλον

Bild: Έγκριση του εμβολίου Pfizer και BioNTech από τον ΕΜΑ στις 23 Δεκεμβρίου

Πότε προγραμματίζεται να εγκριθεί το καθένα από τα δύο εμβόλια.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) στοχεύει στην έγκριση του εμβολίου κατά της COVID-19 που ανέπτυξαν οι Pfizer και BioNTech στις 23 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που επικαλείται κυβερνητικές πηγές και πηγές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο EMA ανέφερε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι σχεδιάζει να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει το εμβόλιο των BioNTech/Pfizer έως τις 29 Δεκεμβρίου και το εμβόλιο της Moderna έως τις 12 Ιανουαρίου.