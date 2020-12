Αθλητικά

Πέθανε ο Αριστοτέλης Τσιπιανίτης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε με θλίψη το θάνατο του αθλητικογράφου Αριστοτέλη Τσιπιανίτη, ο οποίος απεβίωσε την Κυριακή, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Τέλης Τσιπιανίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Από πολύ νεαρή ηλικία άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ, αρχικά το 1981 στην ΕΡΤ-1 και στη συνέχεια, από το 1983 έως το 1989, στις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος», «24 Ώρες», «Εξόρμηση», «Κέρδος», και «Καθημερινή». Το 1989 ξεκίνησε η πολύχρονη συνεργασία του με τον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA CHANNEL», που διήρκεσε για περισσότερο από 20 χρόνια και στέφθηκε από πολλές επιτυχίες και επαγγελματική καταξίωση.

Ο Τέλης Τσιπιανίτης κέρδισε την αναγνώριση και το σεβασμό των συναδέλφων του και του αναγνωστικού και τηλεοπτικού κοινού, με το έγκυρο και εμπεριστατωμένο πάντοτε ρεπορτάζ του, τον ακέραιο χαρακτήρα του, την εργατικότητα και την ευσυνειδησία του.

Στην πορεία της ζωής του αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, τα οποία προσπάθησε με γενναιότητα και θάρρος να ξεπεράσει, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε πρόωρα από κοντά μας, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στην αθλητική δημοσιογραφική οικογένεια και σε όλους τους συνεργάτες και φίλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα την οικογένεια και τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο.