Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “πάγος” στα ρεβεγιόν από τους επιστήμονες

Δύο από τα μέλη της Επιτροπής κάνουν περιοριστική αντιπρόταση στα 9 άτομα ανά τραπέζι.

Απότομη…προσγείωση για το γιορτινό τραπέζι ήρθε σήμερα από δύο μέλη της Επιτροπής Ειδικών, που αμφότεροι έκαναν λόγο για μια οικογένεια ανά εορταστικό τραπέζι.

Ο καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το ότι τα μέλη μόνο οικογενειών που ζουν στο ίδιο σπίτι, θα πρέπει να κάνουν μαζί γιορτές, παραδεχόμενος ότι το όριο των 9 ατόμων προκαλεί σύγχυση. Ο ίδιος δεν απέκλεισε να τεθεί εκ νέου το ζήτημα στην Επιτροπή.

Ο κ. Γώγος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε ότι η Επιτροπή έχει θέσει το θέμα και όλα τα μέλη της συμφωνούν με τη θέση για γιορτές μόνο με την οικογένεια που ζούμε στο ίδιο σπίτι, ενώ παραδέχθηκε ότι δημιουργείται μια μικρή σύγχυση με τον αριθμό 9.

«Από εκεί και πέρα, αν είναι τόσο μείζον το θέμα, φαντάζομαι θα το φέρουν και στην επιτροπή για να υπάρξει μια οριστική θέση», σημείωσε ο καθηγητής σημειώνοντας ωστόσο ότι η Επιτροπή δεν είναι όργανο που αποφασίζει αλλά είναι όργανο που γνωμοδοτεί.

«Δεν χάθηκε ο κόσμος με ποιον θα φάμε» είπε η πρόεδρος Νοσοκομειακών Γιατρών Ματίνα Παγώνη λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, προτείνοντας να γιορταστούν με μία οικογένεια. Όπως είπε μιλώντας στον Θέμα 104,6 αν υπάρχει ακόμη και ένας ασυμπτωματικός τότε μπορεί να υπάρξει κίνδυνος.

Παράλληλα, φάνηκε ιδιαιτέρως ενοχλημένη από τη συζήτηση που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες για το ρεβεγιόν, λέγοντας ότι τη στιγμή που τα κρούσματα είναι ακόμη στα 1.000 και ο αριθμός των ασθενών που καταλήγουν παραμένει υψηλός, κακώς συζητάμε για τέτοια πράγματα.

«Λίγο σεβασμό για τους υγειονομικούς», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκονται στα όρια τους, ενώ είναι πολλοί και εκείνοι που νόσησαν επίσης και κατέληξαν. Υπενθύμισε δε τον κίνδυνο της κοινής γρίπης καθώς Ιανουάριο-Φεβρουάριο παρατηρείται έξαρση.