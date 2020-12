Κοινωνία

Κατασκοπεία στη Ρόδο: οι αποκαλύψεις, οι φωτογραφίες με τους στόχους και η στάση της Τουρκίας

Δεύτερος γύρος ερευνών για τους δύο άνδρες που μπήκαν στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ. Οι 2.500 φωτογραφίες ελληνικών στόχων και η προσπάθεια υποβάθμισης του θέματος από τη γείτονα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο δεύτερος γύρος των ερευνών γύρω από την δράση του 35χρονου υπαλλήλου του Τουρκικού προξενείου στην Ρόδο και του 54χρονου μάγειρα πλοίου, ο οποίος φαίνεται ότι στρατολογήθηκε για να κατασκοπεύει υπέρ της Τουρκίας.

Το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου, από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τεσσάρων ηλεκτρονικών υπολογιστών, οκτώ κινητών τηλεφώνων και δύο σκληρών δίσκων, που κατασχέθηκαν από την οικία του 35χρονου αλλά και των δύο κινητών τηλεφώνων που κατασχέθηκαν από τον 54χρονο. Εχει επίσης ξεκινήσει η διαδικασία πλήρους ελέγχου των τηλεφωνικών τους συνδιαλέξεων με την άρση κινητών και σταθερών τηλεφώνων καθώς και ο εντοπισμός του στίγματος αυτών στις μεταξύ τους συνομιλίες αλλά και αλλού και την καταγραφή των μηνυμάτων sms και mms.

Τον μηχανισμό παρακολούθησης από τις μυστικές υπηρεσίες και τις αστυνομικές αρχές ενεργοποίησε η πληροφορία ότι οι δύο άνδρες είχαν ανταλλάξει περίπου 2.500 φωτογραφίες ελληνικών στόχων, ανάμεσά τους και υποβρυχίων. Οι φωτογραφίες των υποβρυχίων που έχουν εντοπιστεί στους υπολογιστές που κατασχέθηκαν από τα σπίτια των κατηγορούμενων για κατασκοπεία είναι κυρίως από το λιμάνι της Ρόδου, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα.

Εξηγήσεις έχει δώσει μόνο ο 54χρονος, που παραιτήθηκε του δικαιώματός του για την παρουσία δικηγόρου, ενώ ο 35χρονος, τα δρομολόγια των ταξιδιών του οποίου, με τελικό προορισμό την Τουρκία, έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» της ΕΥΠ, έλαβε, όπως προβλέπει η δικονομία, προθεσμία. Η δικογραφία εις βάρος τους δεν έχει περαιωθεί και δεν έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία ακόμη για την άσκηση δίωξης. Δεν υφίσταται δηλαδή δικονομικά δυνατότητα για την κράτησή τους, αν και τους αποδίδονται οι κατηγορίες της παράβασης του άρθρου 148 Π.Κ. (κατασκοπεία) και του Α.Ν. 376/1936 (περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων) κατά συναυτουργία.

Όπως απεκάλυψε η εφημερίδα «δημοκρατική», η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020. Πρώτοι επιλήφθηκαν της υποθέσεως οι αστυνομικοί της υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου που διαπίστωσαν ότι ο 54χρονος εκινείτο ύποπτα στο Καστελλόριζο, εθεάθη να μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο δίπλα σε πολεμικά πλοία, οχήματα και εξοπλισμό και τέθηκε σε παρακολούθηση για να διαπιστωθεί ότι συναντήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 σε κεντρική καφετέρια της Ρόδου με τον 35χρονο γραμματέα του Τουρκικού προξενείου, ενώ οι πληροφορίες τον θέλουν να επισκέφθηκε έκτοτε τέσσερις τουλάχιστον φορές το προξενείο της Τουρκίας στην Ρόδο! Από την παρακολούθηση φέρεται να προέκυψε ότι τόσο στη Ρόδο όσο και στην Κω κατά τον κατάπλου του πλοίου στο οποίο εργαζόταν είχε επαφές με μουσουλμάνους.

Ο 54χρονος μάγειρας έχει ήδη εξεταστεί και έχει ομολογήσει τα όσα του αποδίδονται. Περιέγραψε στους επιτελείς της ΕΛΑΣ που διενήργησαν την έρευνα, πως είχε γνωρίσει τον 35χρονο σε κοινωνική εκδήλωση στην Ρόδο με άλλα άτομα από την Κομοτηνή και πως στην πορεία τον «στρατολόγησε» για να του παρέχει πληροφορίες και να φωτογραφίζει κατά την διάρκεια της τρέχουσας κρίσης στο Αιγαίο με την Τουρκία τις κινήσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και κυρίως οχυρωματικές θέσεις όσο και κινήσεις πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίες κατέληγαν στους ενδιαφερόμενους της αντίπερα όχθης. Ο 54χρονος μάλιστα δηλώνει «αφελής», τονίζοντας ότι δεν είχε αντιληφθεί την βαρύτητα και την σοβαρότητα των «εξυπηρετήσεων» του, ισχυρίζεται ότι δεν είχε λάβει αμοιβή για τις «υπηρεσίες» του αυτές και ότι όταν ο 35χρονος έγινε πιεστικός απέναντι του ξεκίνησε να απομακρύνεται από αυτόν και να τον αποφεύγει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δείχνει με την κατάθεσή του την αποστροφή του έναντι του 35χρονου ενώ τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας περί ισχυρισμού του ότι ενήργησε για την… «μητέρα πατρίδα» διαψεύδονται.

Μια από τις κινήσεις του που έχουν καταγραφεί είναι και αυτή της συνάντησής του με τον 35χρονο στο Ενυδρείο. Εκεί όπως και ο ίδιος αναφέρει ο 35χρονος άρχισε να τον ρωτάει για τα πολεμικά πλοία που έβλεπε στο Καστελλόριζο ενώ στην επόμενη συνάντησή τους τον παρέλαβε στην Ρόδο από το καράβι και τον πήγε σε οικία συγγενούς του στην Ιαλυσό. Εκεί του ζήτησε για πρώτη φορά όταν βρίσκεται στο Καστελλόριζο να του δίνει τις θέσεις των πολεμικών πλοίων στο νησί και τους αριθμούς που έφεραν, λέγοντάς του μάλιστα ότι τις πληροφορίες αυτές θα τις μετέφερε μέσω της εφαρμογής what’s up.

Σε δύο ταξίδια που ακολούθησαν πράγματι ο 54χρονος του απέστειλε πληροφορίες για τις ακριβείς θέσεις πολεμικών πλοίων καθώς και τον αριθμό των στρατιωτών που μετέφερε η ναυτιλιακή εταιρεία στην οποία εργαζόταν. Ο 54χρονος διατείνεται ότι την τελευταία φορά που συναντήθηκαν ο 35χρονος του ζήτησε να μιλάνε μόνο μέσω της εφαρμογής what’s up αλλά και να διαγράψει από το κινητό του τηλέφωνο όλα τα μηνύματά τους. Ο ίδιος μάλιστα ισχυρίζεται ότι τότε άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι ήταν επικίνδυνος και του είπε ότι δεν θέλει να ξαναβρεθούν!

Σε ό,τι αφορά τον 35χρονο, έχει απασχολήσει την επικαιρότητα και στο παρελθόν. Τονίζεται ότι ο 35χρονος δεν «απολαμβάνει» διπλωματικής ασυλίας. Το συγκεκριμένο άτομο συνόδευε μάλιστα τον Τούρκο Πρόξενο στη Ρόδο σε όλες του τις εκδηλώσεις. Την 11η Φεβρουαρίου 2017 είχε αναρτηθεί συγκεκριμένα σε ιστοσελίδα της Θράκης και συγκεκριμένα στα Τουρκικά Νέα κείμενο συνοδευόμενο από φωτογραφίες από το προφίλ του υπαλλήλου του τουρκικού προξενείου, που συνοδεύονταν από το εξής σχόλιο: «Γεννημένος στην Ελλάδα, μεγαλωμένος σε μικτό χωριό μαζί με χριστιανούς και σπουδασμένος στην Θεσσαλονίκη. Και όμως προφίλ με τουρκική μπουνιά και ανάρτηση προφανώς υπέρ “Ανεξάρτητης Δυτικής Θράκης” της οποίας την σημαία ανήρτησε. Με την εικόνα του Σαδίκ Αχμέτ μέσα στην σημαία. Λέτε να έχει σχέση με το ό,τι εργάζεται στο τουρκικό προξενείο της Ρόδου;»

Να υποβαθμίσουν την υπόθεση επιχειρούν στο μεταξύ τα τουρκικά ΜΜΕ. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες η Άγκυρα τηρούσε σιγή ιχθύος για την υπόθεση, με μικρή μερίδα, κυρίως του αντιπολιτευόμενου Τύπου, να αναπαράγει την είδηση της σύλληψης των δύο κατηγορουμένων, χθες η εφημερίδα Hurriyet στην ηλεκτρονική έκδοσή της κάνει λόγο για «την πιο αστεία υπόθεση κατασκοπείας στον κόσμο» σε μια προσπάθεια να την υποβαθμίσει.

Σε άρθρο γνώμης, ο Fatih Cekirge με αρκετή δόση ειρωνείας αναφέρεται στη σύλληψη των δύο ανδρών και στις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για φωτογραφίες που τραβούσε ο μάγειρας του πλοίου τα ελληνικά πολεμικά, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως «αν υπάρχει ελληνικό στρατιωτικό πλοίο ανοιχτά του Καστελλόριζου, δεν χρειάζεται κατάσκοπος για να το δει», παραπέμποντας στην κοντινή απόσταση που βρίσκεται από τα παράλια της Τουρκίας.

Πηγή: dimokratiki.gr