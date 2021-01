Τεχνολογία - Επιστήμη

Έρευνα: επικίνδυνα τα χειρουργεία την μέρα που έχει γενέθλια ο γιατρός!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνει η πρωτότυπη μελέτη και πως προκύπτει ο αυξημένος κίνδυνος για τους ασθενείς που υποβάλλονται στην επέμβαση.

Οι ασθενείς που κάνουν χειρουργική επέμβαση τη μέρα που ο γιατρός έχει γενέθλια, κινδυνεύουν περισσότερο να πεθάνουν, σε σχέση με όσους υποβάλλονται σε χειρουργείο οποιαδήποτε άλλη μέρα, σύμφωνα με μια πρωτότυπη μελέτη επιστημόνων στις ΗΠΑ. Η έρευνα δείχνει ότι διάφορα περιστατικά, όπως η συγκυρία της προσωπικής γιορτής ή γενικότερα οι μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή ενός χειρουργού, καμία φορά με μοιραίες συνέπειες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ιαπωνικής καταγωγής επίκουρο καθηγητή Γιουσούκε Τσουγκάβα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος 'Αντζελες (UCLA), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό British Medical Journal (ΒΜJ), ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 981.000 χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς 65 έως 99 ετών, οι οποίες αφορούσαν 17 παθήσεις και πραγματοποιήθηκαν από 47.489 χειρουργούς σε αμερικανικά νοσοκομεία. Από αυτές τις επεμβάσεις, οι 2.064 (δηλαδή οι δύο στις χίλιες ή 0,2%) διενεργήθηκαν τη μέρα που ο γιατρός είχε γενέθλια.

Διαπιστώθηκε ότι οι λίγοι εκείνοι ασθενείς που έτυχε να χειρουργηθούν από γιατρό που είχε τα γενέθλια του εκείνη τη μέρα, είχαν κατά μέσο όρο θνητότητα 6,9%, έναντι ποσοστού 5,6% για όσους χειρουργήθηκαν κάποια άλλη μέρα. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι ανάλογη αύξηση της πιθανότητας θανάτου σε χειρουργείο παρατηρείται τις μέρες των γιορτών (ιδίως Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά), καθώς και τα σαββατοκύριακα.

Πειράματα σε εργαστηριακές συνθήκες έχουν δείξει ότι διάφορα πράγματα (θόρυβοι, προβλήματα με τον ιατρικό εξοπλισμό, συζητήσεις με παρευρισκόμενους γιατρούς και νοσηλευτές κ.α.) μπορούν να αποσπάσουν την αναγκαία προσοχή του χειρουργού την ώρα της επέμβασης και να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του. Φαίνεται πως τη μέρα των γενεθλίων τους μερικοί γιατροί βιάζονται να τελειώσουν με τα χειρουργεία μια ώρα αρχύτερα ή, όταν πια έχουν γυρίσει στην οικογένεια τους για να γιορτάσουν τα γενέθλια τους, είναι λιγότερο πιθανό να επιστρέψουν στο νοσοκομείο, αν κάποιος ασθενής εμφανίσει μετεγχειρητικές επιπλοκές.