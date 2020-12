Πολιτική

Σημαντικό φόρουμ για την σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα η “2η Διάσκεψη για τα θέματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου” με Δένδια, Πάιατ, Μενέντεζ.

Σήμερα πραγματοποιείται η “2η Διάσκεψη για τα θέματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου” στο πλαίσιο της περαιτέρω αναβάθμισης των σχέσεων σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την ανάδυση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Από τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη ξεχωρίζουν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ από αμερικανικής πλευράς ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η παρουσία των γερουσιαστών Chris Van Hollen, της Πολιτείας του Maryland και Robert Menendez, της Πολιτείας New Jersey, δύο από τους σημαντικότερους υπερασπιστές των ελληνικών θεμάτων στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Συμμετέχουνε επίσης ηγετικές προσωπικότητες, διαμορφωτές της κοινής γνώμης, δεξαμενές σκέψεις, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου μεταξύ των οποίων, η Πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, κ. Geoffrey Pyatt, ο κ. David Harris, εκτελεστικός διευθυντής της αμερικανικής εβραϊκής επιτροπής στη Νέα Υόρκη κ.α.

Μία σειρά θεμάτων θα συζητηθούν στη διάσκεψη από σημαντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν σήμερα τις εξελίξεις στη σύγχρονη γεωπολιτική ιστορία, που περιλαμβάνουν: τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και ΗΠΑ, την αντιμετώπιση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, την ανάδειξη της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, την αεροπορική δύναμη ως κλειδί σταθερότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο, τις δεσμεύσεις των Αμερικανών για τα δυτικά βαλκάνια, τις επιπτώσεις των Αμερικανικών εκλογών στην εξωτερική πολιτική, την ενίσχυση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας σε επίπεδο άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας, εμπορίου και τουρισμού, την κατανόηση της Τουρκικής στρατηγικής και τις εντάσεις που αυξάνονται στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς τον αντίκτυπο των οργανισμών της διασποράς στις διεθνείς σχέσεις.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται σε μία εξαιρετική συγκυρία για τη διεθνή πολίτικη σκηνή, με την αλλαγή σκυτάλης στην διοίκηση του Λευκού Οίκου και την κλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να απασχολήσει την διεθνή διπλωματική σκηνή και να έχει σημαντική επίδραση, σε επίπεδο συζητήσεων, στις μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις ,στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Η εκδήλωση στηρίζεται και συν-διοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Hellenic American Leadership Council στο οποίο ηγείται ο κ. Endy Zemenides.