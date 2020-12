Οικονομία

Click away: τι ισχύει για την επιστροφή προϊόντων

Τί πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές αν θέλουν να επιστρέψουν ένα προϊόν που αγόρασαν. Το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει απαντήσεις.

Το click away ήρθε στη ζωή μου και όπως όλα δείχνουν... θα μείνει.

Ποια δικαιώματα έχει όμως ο καταναλωτής σε περίπτωση που το προϊόν που αγόρασε, με την μέθοδο click away, δεν του ταιριάζει και θέλει να το επιστρέψει;

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, εφόσον η αγορά έγινε μέσω οργανωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος και η σύμβαση συνήφθη από απόσταση με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας από απόσταση, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, η τηλεομοιοτυπία ή το διαδίκτυο, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης, τότε ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής του (με courier ή αυτοπροσώπως) και χωρίς άλλη επιβάρυνση, εκτός από το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών, εκτός εάν ο προμηθευτής έχει συμφωνήσει να επιβαρυνθεί ο ίδιος με το εν λόγω κόστος ή εάν ο προμηθευτής έχει παραλείψει να ενημερώσει τον καταναλωτή ότι ο καταναλωτής οφείλει να επιβαρυνθεί με αυτό.