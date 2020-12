Life

Ρυθμός 949: 4ος ραδιομαραθώνιος για καλό σκοπό

Ο φετινός στόχος είναι οι 153 ώρες συνεχόμενες, δηλαδή μία τουλάχιστον παραπάνω από την περασμένη χρονιά!

Ο 4ος Ραδιομαραθώνιος του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, είναι γεγονός για άλλη μια χρονιά!

Το αγαπημένο σας τρίδυμο Δημήτρης Ουγγαρέζος, Ιωάννα Λαΐου & Σταμάτης Din Dan Done, είναι ήδη κλεισμένοι μέσα στο στούντιο του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στις 7 το πρωί!

Μπορείτε να παρακολουθείτε τον ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟ κάθε μέρα, όλη μέρα, διαδικτυακά από τον ειδικά διαμορφωμένο live streaming ιστότοπο :

www.radiomarathon.gr

Στέλνουμε μήνυμα στο 19808*και στηρίζουμε όλοι μαζί τα παιδιά ευχής από το Make-Α-Wish, Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος.

Κόστος SMS 2,48 €/SMS (με ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρ.Κιν. Τηλ/νίας 12%, 15%,18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ).Με την τεχνική υποστήριξη της mediatel- Γραμμή παραπόνων : 2142148020