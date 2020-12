Οικονομία

ΑΣΕΠ: προκήρυξη για 100 προσλήψεις στα δικαστήρια

Την ενίσχυση των Δικαστηρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας.

Την ενίσχυση των Δικαστηρίων με επιπλέον εκατό θέσεις κλάδου ΔΕ Γραμματέων, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2017 ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

Απευθύνοντας χαιρετισμό στο σημερινό διαδικτυακό σεμινάριο Δικαστικών Υπαλλήλων που διοργάνωσε η Γενική Επιτροπεία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ για την επέκταση του υφιστάμενου διαγωνισμού για τη στελέχωση των δικαστηρίων, και προανήγγειλε την πλήρωση επιπλέον θέσεων από τους Διαγωνισμούς 1Κ/2017 και 2Κ/2017 του ΑΣΕΠ μέσα στο 2021. «Μετά από χρόνια στασιμότητας, η δικαιοσύνη στελεχώνεται με τον αναγκαίο αριθμό δικαστικών υπαλλήλων» είπε χαρακτηριστικά.

«Υπουργείο, ηγεσία της δικαιοσύνης και δικαστικοί υπάλληλοι, είμαστε φυσικοί σύμμαχοι για την προάσπιση του Κράτους Δικαίου», είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, παρουσία της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κας Ε. Σαρπ και του Γενικού Επιτρόπου των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Δ. Κωστάκη.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της Πολιτείας να παράσχει στη Δικαιοσύνη, πέρα από τα θεσμικά εχέγγυα, τα αναγκαία τεχνολογικά εργαλεία για την προάσπιση της ανεξαρτησίας και τη βελτίωση της ταχύτητας στην απονομή της Δικαιοσύνης. «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προτεραιοποιήσει στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης τη ψηφιακή αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 7 εκ. ευρώ», είπε.

Επιπλέον, στην τοποθέτησή του υποστήριξε πως «η Πολιτεία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της Δικαιοσύνης. Η πολιτική μας προσανατολίζεται σταθερά στην επαρκή στελέχωση των δικαστηρίων αλλά και στη διαρκή κατάρτιση και την επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων. Δίνουμε έμφαση στην επιμόρφωση στα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται τόσο με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσο και με τις νέες τεχνολογίες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη στρατηγική μας για την ψηφιακή δικαιοσύνη».

Τέλος, διαβεβαίωσε πως το Υπουργείο θα διευκολύνει με όσα μέσα διαθέτει τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά – και επιμορφωτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται σε δικαστήρια, υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους πιστοποιημένους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.