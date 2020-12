Υγεία - Περιβάλλον

ΕΜΑ: Έκτατη συνεδρίαση για την έγκριση του εμβολίου Pfizer και Biontech

Η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το πότε θα συνεδριάσει για την έγκριση του ενός εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Της Μαρίας Αρώνη

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε ότι αν είναι δυνατό θα αποφασίσει για την έγκριση του εμβολίου για τον covid19 της Pfizer/Biontech σε μια έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου.

"Μετά την παραλαβή χθες το απόγευμα πρόσθετων δεδομένων που ζήτησε η αρμόδια επιτροπή του ΕΜΑ (CHMP) από την εταιρεία και εν αναμονή του αποτελέσματος αξιολόγησής της, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση της CHMP για τις 21 Δεκεμβρίου για να ολοκληρωθεί εάν είναι δυνατόν. Η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου θα διατηρηθεί εάν χρειαστεί.", αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο ΕΜΑ στην ανακοίνωσή του.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την ανακοίνωση του ΕΜΑ, μέσω του twitter, λέγοντας: "Κάθε μέρα μετράει. Εργαζόμαστε με πλήρη ταχύτητα για να εγκρίνουμε εμβόλια για τον covid19 που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Καλωσορίζω την απόφαση του ΕΜΑ να μεταθέσει νωρίτερα τη συζήτηση για το εμβόλιο της Pfizer/Biontech πριν από τα Χριστούγεννα. Πιθανότατα οι πρώτοι ευρωπαίοι πολίτες θα εμβολιαστούν πριν το τέλος του 2020!".

Η Γερμανία υπολογίζει στην έγκριση του εμβολίου κατά της Covid-19 για την Ευρωπαϊκή Ενωση «πριν από τα Χριστούγεννα», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας Γενς Σπαν, ενώ μέχρι στιγμής η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), έχει αναφερθεί σε μία απόφαση «το αργότερον μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου».

«Ο στόχος είναι να καταλήξουμε σε μία έγκριση πριν από τα Χριστούγεννα, θέλουμε να ξεκινήσουμε τον εμβολιασμό πριν από τέλος του έτους», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Υγείας, καθώς έχει γίνει εμφανές ότι η γερμανική κυβέρνηση χάνει την υπομονή της για τον χρόνο που παίρνει στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές να εγκρίνουν ένα εμβόλιο που ήδη χρησιμοποιείται από πολλές χώρες.