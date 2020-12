Life

Οι Καρντάσιαν βρήκαν νέα τηλεοπτική στέγη

Ευχάριστα νέα για όλους τους φανατικούς θαυμαστές τους.

Αν νομίζετε ότι οι Καρντάσιαν-Τζένερ θα εξαφανιστούν από τη μικρή οθόνη μετά την ολοκλήρωση της 20ης σεζόν του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians», ξεχάστε το.

Τον Σεπτέμβριο, η οικογένεια αποκάλυψε ότι η επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή τους το Ε! θα τελειώσει το 2021 με τους φανατικούς θαυμαστές της σειράς σε όλον τον κόσμο να νιώσουν απογοήτευση που θα χάσουν τις αγαπημένες τους τηλεπερσόνες.

Ωστόσο, η απογοήτευση δεν κράτησε πολύ αφού η manager Κρις Καρντάσιαν- Τζένερ ανακοίνωσε μέσω Instagram: «Είμαστε ενθουσιασμένοι και σας ανακοινώνουμε τη νέα μας πολυετή συνεργασία με το Hulu και το Star για κάτι που πρόκειται να έρθει το 2021».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Hulu: «Οι [Καρντάσιαν-Τζένερ] θα δημιουργήσουν ένα νέο παγκόσμιο περιεχόμενο στο πλαίσιο μιας πολυετούς συμφωνίας, για ροή αποκλειστικά από το Hulu στις ΗΠΑ και σε πολλά άλλες χώρες μέσω του τηλεοπτικού δικτύου Star».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη νέα σειρά θα εμφανίζονται οι: Κρις, Κόρτνεϊ, Κιμ, Κλοέ, Κένταλ, Κάιλι και Σκοτ.