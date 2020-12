Οικονομία

Μητσοτάκης: Απόλυτη προτεραιότητα η διασφάλιση των θέσεων εργασίας

Κάλεσε τους επενδυτές να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα μας, μιλώντας στο Capital Link Invest in Greece Forum.

(φωτογραφία αρχείου)

«Η απόλυτη, άμεση προτεραιότητά μου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Πρόκειται για το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και τη συμμετοχή μεγάλων επενδυτικών τραπεζών.

Μιλώντας στη φετινή διοργάνωση που πραγματοποιείται διαδικτυακά και έχει τίτλο «Ελλάδα - Κοιτώντας μπροστά με αυτοπεποίθηση», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι παρά την αναταραχή που έφερε στη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο η πανδημία, το βασικό μήνυμα από το 2019 παραμένει επίκαιρο: «Εκλεγήκαμε με μια πλατφόρμα μεταρρυθμίσεων για να αλλάξουμε τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πως αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της χάραξης των πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Και είμαι σίγουρος πως με την υποχώρηση της πανδημίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών, έχοντας πετύχει μια γρήγορη ανάκαμψη η οποία θα ενισχύεται από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί».

Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτές να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα μας αλλά και τους εργαζόμενους από άλλες χώρες να πάρουν την απόφαση να εργαστούν από την Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη τα φυσικά της πλεονεκτήματα και τα κίνητρα που προσφέρει.

Και αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί. «Παρά την πανδημία, έχουμε εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data center. Η Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε ένα από τα νησιά μας. Η Pfizer, εντυπωσιασμένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα δημιουργήσει ένα δεύτερο κόμβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης» σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις «πολυάριθμες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πλάνο για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα σχέδια που συμπεριλαμβάνονται στην πρότασή μας έχουν στόχο να καλύψουν το επενδυτικό χάσμα αλλά και να διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό».

Με δεδομένο ότι η πανδημία της COVID-19 έδειξε ότι η αποκεντρωμένη, εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για να μείνει, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν μπορώ να σκεφτώ πολλά μέρη που θα μπορούσε κανείς να ζήσει, τα οποία συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογημένη με φυσική ομορφιά και με μια κυβέρνηση προσανατολισμένη στην προσέλκυση του παγκόσμιου κεφαλαίου».

«Μειώνουμε τους φόρους»

«Έχοντας μειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήματος και μερίσματος, τώρα μειώνουμε και τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων εισφορών και της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Παράλληλα με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην ψηφιοποίηση του δημοσίου: «Απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε πολυάριθμες υπηρεσίες και διαδικασίες που απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό όχημα για την άρση των εμποδίων και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση σε όλους».

Ολόκληρη η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο Συνέδριο του Capital Link:

«Αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι. Πριν από έναν χρόνο, στην ομιλία μου με αφορμή το 21o ετήσιο Capital Link, κανένας δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει το εύρος και τη φύση των προκλήσεων που θα αντιμετώπιζε ο πλανήτης μας. Προκλήσεις που οδήγησαν την Ελλάδα, αλλά και όλες τις χώρες του κόσμου σε σημαντικές προσαρμογές με στόχο να περιοριστούν οι πολύπλευρες συνέπειες της πανδημίας.

Η απόλυτη, άμεση προτεραιότητά μου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Υπό αυτό το πρίσμα, είμαι σίγουρος πως όταν η χώρα ανακάμψει, η παραγωγική ικανότητα της οικονομίας δεν θα έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα.

Ωστόσο, παρά την αναταραχή του 2020 και όλα όσα ήρθαν μαζί με αυτή τη χρονιά, το βασικό μήνυμα από το 2019 παραμένει επίκαιρο. Εκλεγήκαμε με μια πλατφόρμα μεταρρυθμίσεων για να αλλάξουμε την χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πως αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή χάραξης των πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Και είμαι σίγουρος πως με την υποχώρηση της πανδημίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών, έχοντας πετύχει μια γρήγορη ανάκαμψη η οποία θα ενισχύεται από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Αυτή η πανδημία δημιουργεί επίσης και σημαντικές ευκαιρίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν μη τι άλλο, η πανδημία μας έδειξε ότι η αποκεντρωμένη εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για να μείνει. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορώ να σκεφτώ πολλά μέρη που θα μπορούσε κανείς να ζήσει, τα οποία συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογημένη με φυσική ομορφιά και με μια κυβέρνηση προσανατολισμένη στην προσέλκυση του παγκόσμιου κεφαλαίου.

Έχοντας μειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήματος και μερίσματος, τώρα μειώνουμε και τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων εισφορών και της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης.

Επίσης, εισαγάγουμε και μια σειρά φορολογικών κινήτρων για τους Έλληνες της διασποράς, αλλά και τους ξένους που επιλέγουν να εργαστούν από την Ελλάδα. Διαθέτουμε μια σημαντική, παγκόσμια δεξαμενή ταλέντου που μπορούμε να αξιοποιήσουμε με στόχο να προσελκύσουμε επενδύσεις και να ενισχύσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας για επενδύσεις, λάβαμε αποφασιστικά βήματα με στόχο να ελαφρύνουμε το βάρος για τις επιχειρήσεις απλοποιώντας τις αδειοδοτήσεις και αίροντας τα εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους να δημιουργήσουν προϊόντα και να παρέχουν υπηρεσίες.

Πολυάριθμες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο πλάνο μας για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα σχέδια που συμπεριλαμβάνονται στην πρότασή μας έχουν στόχο να καλύψουν το επενδυτικό χάσμα αλλά και να διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η πρόταση της Ελλάδας ήταν από τις πρώτες που υποβλήθηκαν και έλαβε πολύ θετικά σχόλια. Από ορισμένα κράτη - μέλη θεωρείται μάλιστα υπόδειγμα πρότασης. Η Ελλάδα πετυχαίνει πράγματα που υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά.

Και χαίρομαι που τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης εγκρίθηκε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής. Ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε μια συνολική ατζέντα που θέτει στο στόχαστρο πολλά από τα βασικά αίτια της οικονομικής κρίσης.

Θέματα όπως η ανισότητα εισοδήματος. Πώς γεφυρώνεται το ψηφιακό χάσμα; Πώς διασφαλίζουμε ότι ανταμείβεται η εργασιακή αξιοπρέπεια; Η ψηφιοποίηση παραμένει στον πυρήνα της μεταρρυθμιστικής μας ατζέντας, μέσω μιας σχολαστικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας και έκτοτε επιταχύνθηκε. Απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε πολυάριθμες υπηρεσίες και διαδικασίες που απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό όχημα για την άρση των εμποδίων και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση σε όλους.

Το σχέδιο της μείωσης των “κόκκινων” δανείων των τραπεζών μας προχωράει με επιτυχία και το Πρόγραμμα “Ηρακλής” είναι αποτελεσματικό προς αυτή την κατεύθυνση.

Η δημοπρασία για το φάσμα των δικτύων 5G ξεκινάει. Και το δίκτυο 5G θα είναι πολύ σύντομα λειτουργικό σε μεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με το σχέδιο που έχει καταρτίσει και το οποίο είναι σε εξέλιξη για την απεξάρτηση της χώρας από τον λιγνίτη. Ενώ οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προσφέρουν με τη σειρά τους τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι προσπάθειές μας αποφέρουν καρπούς. Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως μια ανερχόμενη δύναμη ήπιας ισχύος (“soft power”). Η χώρα πετυχαίνει πράγματα που υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά. Παρά την πανδημία, έχουμε εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data centers. Η Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε ένα από τα νησιά μας.

Η Pfizer, εντυπωσιασμένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα δημιουργήσει ένα δεύτερο κόμβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Κυρίες και κύριοι, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης το γεγονός ότι οι Έλληνες, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη, περνούν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Και παρά τη στοχευμένη, δημοσιονομική αντίδραση με σκοπό την προστασία των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων, η πλειοψηφία, και ασφαλώς οι πιο ευάλωτοι, έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία.

Αλλά είμαστε αισιόδοξοι πως μόλις ξεπεράσουμε τη σημερινή κατάσταση, η ανάκαμψη θα είναι ταχεία και θα έχει διάρκεια. Καλούμε λοιπόν την κοινότητα των επενδυτών να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας και είμαι σίγουρος πως οι πολυάριθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που θα συμμετάσχουν θα παρουσιάσουν εκτενώς τις κυβερνητικές δράσεις για μια Ελλάδα πιο εξωστρεφή, μια Ελλάδα με μεγαλύτερη ευημερία.»