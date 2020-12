Οικονομία

ΟΑΕΔ: Βελτιωμένο πρόγραμμα για 3.000 ανέργους

Τι προβλέπει ο ανασχεδιασμός του προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες.

Στον ανασχεδιασμό του «προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας», που είχε καλύψει μόνο 2.000 από τις 5.000 διαθέσιμες θέσεις σε διάστημα 22 μηνών, προχώρησε η διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης όλων των προγραμμάτων του Οργανισμού.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους, να δημιουργήσουν μία νέα επιχείρηση και να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 ευρώ για ατομική επιχείρηση έως 24.000 ευρώ για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους. Κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της τρίμηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 ευρώ έως 36.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με σημερινή απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, εγκρίθηκαν οι παρακάτω αλλαγές, ώστε το πρόγραμμα να γίνει πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό και να απορροφηθούν ταχύτερα οι υπολειπόμενες 3.000 θέσεις:

Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφθούν από άνεργες γυναίκες.

Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια.

Διευρύνονται οι δικαιούχοι, καθώς επεκτάθηκε κατά περισσότερο από δύο χρόνια το διάστημα που θα πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους από 1/1/2012-6/8/2018, που ίσχυε, σε 1/1/2012-31/10/2020.

Πιο ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.

ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια.

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020.

Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α' ή β' βαθμού συγγένειας.

Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020 έως τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά, ύψους 10 ευρώ, για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι, μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού σχεδίου τους από τον ΟΑΕΔ, θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Ο διοικητής ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Ο ΟΑΕΔ αφουγκράζεται τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και στέκεται δίπλα σε όσους επιχειρηματίες επλήγησαν από την πανδημία. Με γνώμονα τη στήριξη των ανέργων πρώην επιχειρηματιών, αναμορφώσαμε το πρόγραμμα δεύτερης ευκαιρίας, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και προσαρμόσαμε τις δράσεις μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις και στα νέα δεδομένα, που προέκυψαν, εξαιτίας της πανδημίας. Μέσω της επέκτασης και ευελιξίας του προγράμματος, στοχεύουμε στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων, που θα συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας».

Η δαπάνη του προγράμματος, ύψους 48 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.