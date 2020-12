Κοινωνία

Κορονοϊός - Ιερά Σύνοδος: Έκκληση στους πιστούς να τηρήσουν τα μέτρα στις εκκλησίες

Εκφράζει την αλληλεγγύη της προς την Κυβέρνηση και ζητά από όλους τους Μητροπολίτες να τηρήσουν τα μέτρα στις εκκλησίες. Τι αναφέρει το ανακοινωθέν.

(φωτογραφία αρχείου)

Αλληλέγγυα προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τις υγειονομικές Αρχές, δηλώνει η Ιερά Σύνοδος, η οποία απευθύνεται προς τους πιστούς χριστιανούς, αλλά και σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως και ζητά από όλους να συναισθανθούν την κρισιμότητα των καιρών και να επιλέξουν τη λιτότητα και απλότητα στον εορτασμό αυτών των ημερών, τηρώντας πιστά τα υγειονομικά μέτρα, χωρίς περιττές κοινωνικές συναναστροφές και επαφές με πολλούς ανθρώπους.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, η οποία συνεδρίασε σήμερα διαδικτυακά υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, ζητείται να τηρήσουν τα μέτρα και οι μητροπολίτες, αλλά και οι 9.000 κληρικοί, ώστε να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους Έλληνες.

Επιπλέον, στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «οι Ιεροί Ναοί θα παραμένουν ανοικτοί για τους πιστούς τόσο για προσκύνηση και κατ' ιδίαν προσευχή όσο και για προσέλευση κατά τις κύριες Θείες Λειτουργίες των τριών μεγάλων Εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα, Περιτομή του Χριστού, Θεοφάνεια), τηρουμένων των προβλεπομένων αποστάσεων και μέτρων αποφυγής του συνωστισμού (1 πρόσωπο ανά 15 τ.μ. επιφανείας, με ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους και με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας καθ' όλη τη διάρκεια των ιεροπραξιών), με επιτρεπόμενο αριθμό πιστών σε μικρούς ναούς τον αριθμό των 25 προσώπων και σε κεντρικούς ναούς των 50 προσώπων».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΔΙΣ:

«Συνήλθε σήμερα Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιασκέψεως και κατά την διάρκεια αυτής επανεκτιμήθηκαν οι εξελίξεις της πανδημίας του κορονοϊού, οι αποφάσεις της Πολιτείας και οι επιπτώσεις τους στην Λατρεία και την ζωή των πιστών της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, κατόπιν εκτενούς συζητήσεως, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Α) Κατ' αρχάς, αναγνωρίζει την υπεύθυνη στάση της Ελληνικής Κυβερνήσεως για την αναχαίτιση της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, την διαφύλαξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σε αυτήν την εθνική προσπάθεια η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος εξ αρχής (28.2.2020) μέσω της Ιεράς Συνόδου, του συλλογικού διοικητικού οργάνου που εκφράζει τις επίσημες θέσεις Της, ετέθη και παραμένει ηθικά και υλικά αλληλέγγυα προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τις υγειονομικές αρχές. Η Ιερά Σύνοδος, έχοντας ως προτεραιότητα την διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και ζωής, προέτρεψε μέσω ανακοινώσεων και Εγκυκλίων όλες τις Μητροπόλεις, Ενορίες, Μονές και Ιδρύματα και άπαντες τους κληρικούς και λαϊκούς, να τηρούν επακριβώς τα νομοθετούμενα μέτρα, εντός αλλά και εκτός των Ιερών Ναών.

Β) Αντελήφθη εξαρχής το διακύβευμα της προστασίας της δημόσιας υγείας και γι' αυτό υπέμεινε καρτερικά την απαγόρευση προσελεύσεως πιστών στους Ιερούς Ναούς κατά την διάρκεια μεγάλου χρονικού διαστήματος τόσο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα, όσο και κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα ενός και πλέον μηνός από της 7ης Νοεμβρίου έως σήμερα.

Γ) Διαχειρίζεται, όπως και όλοι οι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πνεύμα συνέσεως τις μομφές και την δυσαρέσκεια αρκετών χριστιανών. Πολλοί πιστοί θεώρησαν προσβλητική για τους ίδιους και την Εκκλησία την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων έμπροσθεν Ιερών Ναών (λ.χ. κατά τις εορτές του Αγίου Ανδρέα, της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Σπυρίδωνος) και άλλοι θεώρησαν ότι η Ιερά Σύνοδος στον βωμό της διατηρήσεως καλών σχέσεων με την Κυβέρνηση μειοδότησε σε ζητήματα, τα οποία αφορούν στην Λατρεία και την ζωή Της. Παράλληλα, η Εκκλησία υπομένει και τις εμμονικές επιθέσεις δημοσίων προσώπων και μέσων, τα οποία επιχειρούν να μετατρέψουν την μάχη κατά του κορονοϊού σε πόλεμο κατά του «ανορθολογισμού της θρησκείας», αν και δεν έχει επισημανθεί συρροή κρουσμάτων του κορονοϊού εντός των Ιερών Ναών.

Δ) Δηλώνει ότι αντιλαμβανομένη την εξαιρετικά κρίσιμη υγειονομική κατάσταση της Χώρας, αποστέλλει σήμερα Εγκύκλιο προς τους κατά τόπους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, διά της οποίας παρέχονται ακριβείς οδηγίες, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 5509/15-12-2020 για την υπό αυστηρούς περιορισμούς λειτουργία των Ιερών Ναών κατά το Άγιο Δωδεκαήμερο, όπως κατωτέρω:

Οι Ιεροί Ναοί θα παραμένουν ανοικτοί για τους πιστούς τόσο για προσκύνηση και κατ' ιδίαν προσευχή, όσο και για προσέλευση κατά τις κύριες Θείες Λειτουργίες των τριών μεγάλων Εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα, Περιτομή του Χριστού, Θεοφάνεια), τηρουμένων των προβλεπομένων αποστάσεων και μέτρων αποφυγής του συνωστισμού (1 πρόσωπο ανά 15 τ.μ. επιφανείας, με ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους και με υποχρεωτική την χρήση μάσκας καθ' όλη την διάρκεια των ιεροπραξιών), με επιτρεπόμενο αριθμό πιστών σε μικρούς Ναούς τον αριθμό των 25 προσώπων και σε κεντρικούς Ναούς των 50 προσώπων. Προς τον σκοπό αποφυγής της παρουσίας πολλών προσώπων στον ίδιο χώρο για πολλή ώρα, οι Ιερές Μητροπόλεις θα ρυθμίζουν την τέλεση περισσοτέρων Θείων Λειτουργιών εντός της ίδιας ημέρας, με λιτότητα και απλότητα, οι οποίες προσφέρουν και συντομία χρόνου. Κατά την Εορτή των Θεοφανείων δεν θα πραγματοποιηθούν Λιτανείες εκτός των Ιερών Ναών και ο Μέγας Αγιασμός με τον καθαγιασμό των υδάτων θα τελεσθεί εντός Αυτών, τηρουμένων ασφαλώς των ανωτέρω μέτρων υγειονομικής προστασίας. Όσοι από τους πιστούς ανήκουν σε υγειονομικώς ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, ασθενείς πάσχοντες από αναπνευστικά προβλήματα ή σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένοι) προτρέπονται να αποφεύγουν την έξοδο από τα σπίτια τους, χάριν της προστασίας της υγείας τους. Οι Κληρικοί και τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων κάθε Ιερού Ναού καθίστανται υπεύθυνοι ελέγχου και εφαρμογής των μέτρων και καθοδηγήσεως των πιστών με την αρωγή και του προσωπικού του Ναού τους. Καλούνται να εποπτεύσουν με την δέουσα εγρήγορση και απαρέγκλιτη ακρίβεια την τήρηση των παραπάνω οδηγιών, αναλογιζόμενοι την ευθύνη προστασίας της υγείας που αναλαμβάνουν έναντι της Πολιτείας, της κοινωνίας και της Εκκλησίας.

Ε) Η ως άνω περιορισμένη λειτουργία συνιστά την προς ώρας κατάλληλη λύση και στηρίζεται στην λογική, στην προστασία της δημόσιας υγείας, στην εμπειρία την οποία απέκτησαν οι φορείς της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την πανδημία του κορονοϊού, στην συνεργασία της Ιεράς Συνόδου με ιατρούς - συνεργάτες Αυτής και στην λαϊκή απαίτηση του Ορθοδόξου πληρώματος, το οποίο ζήτησε την παρέμβαση της Ιεράς Συνόδου ώστε να υπάρξει συνεννόηση για τον τρόπο εκκλησιασμού, όπως επιτρέπεται και σε άλλα Κράτη.

ΣΤ) Απεφάσισε ώστε κατά την παρούσα χρονική περίοδο την θέση της Ιεράς Συνόδου προς τα Μ.Μ.Ε., να εκφράζει μόνον ο εκπρόσωπος Τύπου Αυτής, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας.

Ζ) Παρακαλεί όλους να εντείνουν τις προσευχές και ικεσίες προς τον Τριαδικό Θεό για την ταχεία θεραπεία των ασθενών, για τον φωτισμό και την ενίσχυση των ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και των ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι εδώ και μήνες αγωνίζονται με θυσιαστικό φρόνημα και άμεσο κίνδυνο της προσωπικής τους υγείας τόσο για να προσφέρουν τα αναγκαία στους ασθενείς, όσο και για να βρουν τα κατάλληλα μέσα προλήψεως και θεραπείας του φονικού ιού. Επίσης, για την ανάπαυση όσων έφυγαν από την ζωή εξαιτίας αυτού, αλλά και για την γρήγορη απαλλαγή της Οικουμένης από την πανδημία της ολέθριας ασθενείας του Covid-19 και την επιστροφή στην κανονικότητα της ζωής και την ακώλυτη Θεία Λατρεία.

Η) Απευθύνεται προς τους πιστούς Ορθοδόξους χριστιανούς, αλλά και σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως και ζητά από όλους να συναισθανθούν την κρισιμότητα των καιρών και να επιλέξουν την λιτότητα και απλότητα στον εορτασμό αυτών των Ημερών, τηρώντας πιστά τα υγειονομικά μέτρα, χωρίς περιττές κοινωνικές συναναστροφές και επαφές με πολλούς ανθρώπους.

Τέλος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προτρέπει όλα τα μέλη της σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους 9.000 Κληρικούς Αυτής και τον πιστό Ορθόδοξο Ελληνικό Λαό να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα που όρισε η Ελληνική Πολιτεία και απεφάσισε η Ιερά Σύνοδος ως προς την τέλεση της Θείας Λατρείας, αποτελώντας εν τέλει παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους πολίτες του Κράτους μας.».