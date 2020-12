Πολιτική

Γεννηματά: Ο προϋπολογισμός οδηγεί σε οπισθοδρόμηση και νέα αδιέξοδα (βίντεο)

Το “αύριο” δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε ερείπια, τόνισε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, προτείνοντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Η Φώφη Γεννηματά, κατά την ομιλία της στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, ανέπτυξε την ολοκληρωμένη πρόταση του Κινήματος Αλλαγής για την ανάταξη των οικονομικών συνεπειών που έχει προκαλέσει η πανδημία σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Ταυτόχρονα, άσκησε δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση για τη συντηρητική οικονομική πολιτική, όπως είπε, που αποτυπώνει ο προϋπολογισμός.

Ανέφερε ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, πως πρόκειται για «προϋπολογισμό εικονικής πραγματικότητας». Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής πρόσθεσε ότι είναι αντι-αναπτυξιακός, κοινωνικά άδικος και πως εκφράζει τη συντηρητική πολιτική που οδηγεί σε οπισθοδρόμηση. «Τον καταψηφίζουμε, αλλά θα υπερψηφίσουμε τις αμυντικές δαπάνες, όπως κάναμε και πέρσι», τόνισε.

Απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό μίλησε για σιωπηλό θυμό της κοινωνίας, «που δεν ξέρω αν τον αντιλαμβάνεστε στο Μαξίμου», όπως χαρακτηριστικά είπε. «Χρειάστηκαν εξάλλου μόλις λίγοι μήνες για να μετατραπεί ο κίβδηλος μεταρρυθμισμός σε αλαζονεία, σε αναποτελεσματικότητα, σε διχαστικές πολιτικές που διαιρούν την ελληνική κοινωνία. Με τον φετινό προϋπολογισμό κλείνει ο παρατεταμένος “μήνας του μέλιτος” της Κυβέρνησής σας, ελέω κορονοϊού», τόνισε η κυρία Γεννηματά και συνέχισε λέγοντας: «Κρύβεστε πίσω από τη βολική αντιπολίτευση που σας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στήνετε κοκορομαχίες, πετάτε τη μπάλα στην εξέδρα, εξοστρακίζετε κάθε φωνή και άποψη που σας ασκεί κριτική και σας κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση».

Παράλληλα υπογράμμισε πως «είναι πολλοί οι κύκλοι που πασχίζουν να κρατήσουν ζωντανό τον σημερινό βολικό γι’ αυτούς, δικομματισμό. Και μέσα σε αυτόν να εντάξουν ως δορυφόρο ή συμπλήρωμα το Κίνημα Αλλαγής. “Ή θα παίζετε το παιχνίδι μας ή θα σας πολεμάμε” είναι το μήνυμά τους. Ευτυχώς για μας όλο και περισσότεροι Έλληνες αντιλαμβάνονται την ανάγκη να αποκτήσει η χώρα σήμερα μια αξιόπιστη και ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση και αύριο, όταν το πολιτικό σκηνικό αναδιαταχθεί, μια αποτελεσματική προοδευτική κυβέρνηση. Η νέα Αλλαγή, η προοδευτική διακυβέρνηση, η νέα σελίδα για τη χώρα μας δεν είναι ένα ευχολόγιο. Αλλά ένα κοινωνικό αίτημα που δεν ξεπηδά μόνο από τις αναμνήσεις, αλλά κυρίως από την ελπίδα του λαού μας να ξαναζήσει μέρες ευημερίας, ειρήνης και περηφάνιας. Σε αυτά το Κίνημα Αλλαγής είναι έτοιμο να ανταποκριθεί».

Επίσης, η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, «είναι πια ορατό ότι δεν μπορεί να δώσει τις λύσεις που χρειάζεται σήμερα ο τόπος. Η πολιτική της κλείνει κάθε προοπτική για ένα μέλλον Δημοκρατίας, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας. Οι πολίτες δεν έχουν να περιμένουν τίποτα άλλο και από αυτούς».

Η Φώφη Γεννηματά δήλωσε ότι διαφωνεί με το σχέδιο της Κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί, όπως είπε, δεν αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το μέλλον του τόπου ούτε συζητήθηκε με τους κοινωνικούς φορείς και τα κόμματα.

Αντιπαρέβαλε την πρόταση του ΚΙΝΑΛ, που έχει τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις:

Να καταργηθούν οι στόχοι των δυσβάσταχτων πλεονασμάτων για την χώρα μας

Να ισχύσει ότι για τις άλλες χώρες της Ε.Ε. και της ευρωζώνης

Να πιέσουμε μαζί με τις άλλες χώρες του Νότου, για την ομαλή διαχείριση του μεγάλου δημόσιου χρέους σε βάθος χρόνου.

Να περιέλθει επί τέλους ο έλεγχος του Υπερταμείου στη χώρα μας, ώστε να ενισχυθούν οι πόροι για το ασφαλιστικό, για το περιβάλλον, για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό η κυρία Γεννηματά ανέφερε ότι το “αύριο” δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε ερείπια. Και σημείωσε: «Προτείνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ζητώντας να αξιοποιηθεί για αυτές το μέρος του αποθέματος των 37 δισ. ευρώ που προέρχεται από την υπερφορολόγηση των πολιτών και μέρος των δανείων που πήρε η Κυβέρνησή σας.

Προτείνουμε:

Να υπάρξει νέο πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής για το 2021, τουλάχιστον ίσο με αυτό του 2020.

Να επιδοτηθεί το 100% των ασφαλιστικών εισφορών στις επιχειρήσεις που επλήγησαν με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων.

Να υπάρξει αναστολή ως τον Μάιο των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.

Και γενναία αντιμετώπιση των συσσωρευμένων οφειλών. Κούρεμα οφειλών κατά 30% και απάλειψη προστίμων και προσαυξήσεων για τους συνεπείς και ρύθμιση εξόφλησης με 120 δόσεις.

Να ανασταλεί η εφαρμογή του πτωχευτικού και των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή να παίρνουν το 100% του μισθού τους με όριο τα 1.000 ευρώ.

Επίδομα ανεργίας σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ.

Να συμπεριληφθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που επλήγησαν, στα μέτρα στήριξης και να καταβληθούν άμεσα οι οφειλόμενες αποζημιώσεις».