Κορονοϊός: Τι “έδειξαν” οι έλεγχοι την Δευτέρα

50.189 έλεγχοι για τα μέτρα σε ένα 24ωρο. Ο απολογισμός συλλήψεων και προστίμων.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν τη Δευτέρα 14.12.2020 συνολικά 50.189 ελέγχους και κατέγραψαν 1.097 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 365.500€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε πέντε (5) επιχειρήσεις.



Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (42.083).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη για παράβαση σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι λειτουργούσε και εξυπηρετούσε καθήμενους πελάτες, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κομμωτήριο για παράβαση ωραρίου λειτουργίας και πρόστιμο 3.000€ σε γυμναστήριο για παράβαση αναστολής λειτουργίας του κλάδου, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καφενείο διότι λειτουργούσε και εξυπηρετούσε καθήμενους πελάτες, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε καφετέρια για παράβαση αναστολής λειτουργίας του κλάδου, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καφενείο, για μη τήρηση αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καφέ/αναψυκτήριο διότι λειτουργούσε και εξυπηρετούσε καθήμενους πελάτες, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιβλήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε σούπερ μάρκετ, για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιβλήθηκε από την Ε.Α.Δ. πρόστιμο 300€ σε εργαζόμενο σε στεγνοκαθαριστήριο για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα οκτώ (5.598) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.