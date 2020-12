Κόσμος

Επικοινωνία Μισέλ - Ερντογάν για την Ανατολική Μεσόγειο

Τι είπαν για διερευνητικές με Ελλάδα και Κυπριακό.

Tηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, κατόπιν αιτήματος της 'Αγκυρας, όπως ανέφερε ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ο Σαρλ Μισέλ ενημέρωσε τον Ερντογάν για τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε την ανάγκη για διαρκή και σε βάθος αποκλιμάκωση καθώς και για επανέναρξη των διερευνητικών επαφών με την Ελλάδα, σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος. Παράλληλα, τόνισε ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισε την ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών το συντομότερο δυνατόν.

Τέλος, Σαρλ Μισέλ και Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν να κρατήσουν ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας.