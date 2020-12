Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση ενοικίων κατά 80% για τις επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές

Απόλυτη προτεραιότητά μου να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας και οι εργαζόμενοι να στηριχθούν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη συζήτηση της Ολομέλειας για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2021.

Με μια ιστορική αναφορά στον ορισμό του προϋπολογισμού που διατύπωσε από το 1864 ο Ιωάννης Σούτσος στο «Εγχειρίδιο Δημοσιολογίας», ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είπε, η κοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο του προϋπολογισμού 2021 και η συγκυρία τον φέρνει ν' ακολουθεί δύο παράλληλους δρόμους: την ανακούφιση των συνεπειών της πανδημίας και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που προωθούν τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη, με στόχο την κατάργηση των ανισοτήτων και την αύξηση του δημοσίου πλούτου προς όφελος όλων, για μια Ελλάδα που παράγει, εξάγει και ευημερεί. «Θα ήταν ευχής έργον να συμφωνήσουμε σ' αυτό, ακόμη κι αν πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί διαφορετικά», είπε, απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση, συμπληρώνοντας ότι «για μας, είναι κεντρική επιλογή αυτής της παράταξης η μείωση των ανισοτήτων».

Όπως προσέθεσε ο πρωθυπουργός, ο προϋπολογισμός του 2021 ουσιαστικά ενσωματώνει δύο χρονιές σε μία στο πρώτο τρίμηνο, επισημαίνοντας ότι θα επεκταθεί η στήριξη για όσο είναι αναγκαίο, με μέτρα ανάλογα με αυτά που ελήφθησαν το 2020. «Προωθούνται οι τομές εκείνες που θα φέρουν ξανά τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης», εκτίμησε, τονίζοντας πως «το εμβόλιο είναι το σύνορο ανάμεσα στον επίλογο της πανδημίας και τον πρόλογο της μετά-covid εποχής και σ' αυτές τις συνθήκες είναι προσαρμοσμένος ο προϋπολογισμός. Ο οποίος συντάχθηκε κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, με αβέβαια στοιχεία και το τέλος της κρίσης άγνωστο, αλλά είναι σαφής και ειλικρινής».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «οι επιλογές μας για το 2021 ενισχύουν τις εφεδρείες κατά της πανδημίας με επιπλέον 7,5 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια, επεκτείνουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για να τονωθεί η ζήτηση, οι επενδύσεις και η απασχόληση και προωθεί την επανεκκίνηση της οικονομίας, αξιοποιώντας το σύνολο των εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων».

Ανέφερε δε ότι αποτελεί μια εξίσωση με πολλούς αγνώστους, διότι η εκτέλεσή του συναρτάται από την ακριβή διάρκεια της πανδημίας. Και συμπλήρωσε ότι εάν δεν υπήρχαν τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση από τον περασμένο Μάρτιο - ύψους 23,2 δισ. ευρώ - τα αποτελέσματα θα ήταν αρνητικά για τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας.

«Το "μαξιλάρι" του ΣΥΡΙΖΑ έχει μοναδική του χρησιμότητα ν' αποκοιμίζει την κοινή γνώμη»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στη θωράκιση του ΕΣΥ με περισσότερες από 7.000 προσλήψεις έως σήμερα και την αύξηση του αριθμού των ΜΕΘ σε 1.322. Παράλληλα, επισήμανε τις δράσεις στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση, αναφερόμενος ιδιαίτερα στους 500.000 δικαιούχους που είδαν το Δεκέμβριο να διπλασιάζεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή τους συνταξιούχους που εισέπραξαν τα αναδρομικά τους και την επιστρεπτέα προκαταβολή που έλαβαν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις.

Τόνισε δε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης ο πρώτος στόχος της κυβέρνησης ήταν να διασωθούν οι θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα συνεχίστηκε το πρόγραμμα που είχε εξαρχής, με μειώσεις φόρων και εισφορών.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλ. Τσίπρα: «Το περίφημο "μαξιλάρι" του ΣΥΡΙΖΑ έχει μοναδική του χρησιμότητα ν' αποκοιμίζει την κοινή γνώμη. Πρόσφατα, τα δεδομένα του ΑΕΠ για την περίοδο 2015-2018 αναθεωρήθηκαν και αποδείχθηκε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αφήσει το δημόσιο πλούτο με 5 δισ. ευρώ λιγότερα. Η απάντησή μας είναι η νέα αξιοπιστία της οικονομίας. Από τότε άνοιξε ο δρόμος του ευνοϊκού δανεισμού. Σας ακούγαμε να μιλάτε για "ύφεση Μητσοτάκη" και να επικαλείστε προσωρινά στοιχεία του δ' τριμήνου του '19 και α' του '20 για να ισχυριστείτε το παράλογο ότι η χώρα βρισκόταν σε ύφεση πριν χτυπήσει ο κορονοϊός. Είναι παντελώς ανακριβές και δεν είχατε το θάρρος να πείτε μια συγγνώμη για όσα λέγατε. Αυτή είναι λοιπόν η εθνική ήττα της χώρας, προϊόν των δικών σας χειρισμών το α' εξάμηνο του '15», κατέληξε.

«Η ανεργία είναι η πρώτη μορφή αδικίας και θα την πολεμάμε σε όλα τα επίπεδα»

Ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ύφεση, αναφέροντας ότι υπάρχουν χώρες μεταξύ των οποίων και η Ισπανία, όπου συγκυβερνούν οι Podemos, με μεγαλύτερη ύφεση από την Ελλάδα. Επίσης, κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι δεν λέει την αλήθεια για τις χαμένες θέσεις εργασίας και προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Η Eurostat στο β' τρίμηνο του έτους κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες με τις λιγότερες χαμένες θέσεις εργασίας. Τα στοιχεία αυτά δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς, αλλά αποδεικνύουν ότι η πολιτική μας για την υπεράσπιση της εργασίας και των θέσεων απασχόλησης ήταν αποτελεσματική. Καταθέτω, μάλιστα, στα πρακτικά μια έκθεση από δύο σημαντικούς επιστήμονες σχετικά με το πώς μπορεί να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας με βάση το ελληνικό παράδειγμα στην εποχή του covid. Δεν τα λένε τα "μπουκωμένα από τη λίστα Πέτσα ΜΜΕ", αλλά επιστήμονες», κατέληξε, για να υπογραμμίσει: «Η ανεργία είναι η πρώτη μορφή αδικίας και θα την πολεμάμε σε όλα τα επίπεδα».

«Η θέση μας απέναντι στην Τουρκία είναι σταθερή - Αντιλαμβάνεται πια ότι η πίεση αυξάνεται»

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι «τα έριξε στην κομματική αρένα τη λάθος στιγμή και με το λάθος τρόπο», επισημαίνοντας ότι ο ίδιος έχει επιλέξει να ενημερώνει πλήρως την εθνική αντιπροσωπεία και κατ' ιδίαν τους αρχηγούς.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι ακριβές ότι δεν υπήρξαν κυρώσεις. Αυτό που έχουμε πετύχει είναι ότι η πίεση προς την Τουρκία αυξάνει. Χθες, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την εφαρμογή στοχευμένων κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας. Χαιρετίζουμε ως μέλος του ΝΑΤΟ την απόφαση και είμαι σίγουρος ότι δεν διέφυγε της προσοχής του κ. Ερντογάν ότι η Τουρκία είναι όλο και περισσότερο απομονωμένη στο διεθνές περιβάλλον. Η δική μας θέση δεν έχει αλλάξει: σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις. Έχω πει ίσα με δέκα φορές ότι "οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός". Η θέση μας είναι ν' αποκαταστήσουμε ένα δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία και να πέσουν οι τόνοι. Η απειλή των κυρώσεων μπορεί να οδηγήσει την Τουρκία σε αλλαγή συμπεριφοράς. Είναι η μόνη πολιτική που μπορεί ν' αποδώσει ουσιαστικούς καρπούς για την πατρίδα μας».

Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε πως «το κείμενο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιμένει στην άμεση επανέναρξη των διερευνητικών επαφών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο, όπως έχει συμφωνηθεί σε προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου και πάντοτε από το σημείο που σταμάτησαν οι επαφές αυτές το 2016. Παρέχεται η ευκαιρία, λοιπόν, στην Τουρκία ν' αποδείξει ότι εννοεί την αποκλιμάκωση. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρόν! Διότι η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη για πρώτη φορά με την απειλή κυρώσεων σε βάρος προσώπων και οντοτήτων για παράνομες δραστηριότητες. Δεν το είχαμε τον Οκτώβριο, τώρα το εξασφαλίσαμε αυτό. Εμείς δεν αλλάξαμε θέση. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι η πίεση αυξάνεται κι εύχομαι ν' αλλάξει συμπεριφορά. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μόνο για το ένα θέμα που μας απασχολεί κι αν δεν συμφωνήσουμε, τότε να δούμε πώς θα πάμε στο δικαιοδοτικό όργανο της Χάγης και να λύσουμε την εκκρεμότητα που μας ταλαιπωρεί».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική μιας χώρας δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σε μία ευρωπαϊκή σύνοδο, υπενθύμισε τις σημαντικές συμφωνίες με Αίγυπτο και Αλβανία για την ΑΟΖ και κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι στράφηκε εναντίον του για δήθεν αλλαγή στάσης του απέναντι στο Βερολίνο, επικαλούμενος ένα ταξίδι του που έγινε το 2019 κι όχι το 2020, όπως ισχυρίστηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Εσείς που κατηγορείτε την κυβέρνηση για υποχώρηση, είστε εκείνος που δεν κουνήσατε ένα πιόνι. Ή μάλλον το κάνατε και γνωρίζουμε τις συνέπειες. Τη συμφωνία με το βόρειο γείτονά μας», είπε ο πρωθυπουργός.

«Υπογράφεται σύντομα στην Αθήνα η συμφωνία για την προμήθεια 18 αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία εντός του 2021»

Ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε, παράλληλα, στην ανακοίνωση της υπογραφής τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα της συμφωνίας για την προμήθεια 18 μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale, τα οποία θ' αποκτηθούν από τη Γαλλία εντός του 2021. «Ποτέ άλλοτε ένα τόσο σύνθετο και σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα δεν έχει εκτελεστεί τόσο σύντομα κι αποτελεσματικά», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι θα προχωρήσει η προμήθεια φρεγατών, drones, η αναβάθμιση των F16, η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για τις Ένοπλες Δυνάμεις και η πρόσληψη 15.000 επαγγελματιών όλων των ειδικοτήτων σε βάθος 5ετίας.

Έκανε λόγο για «συγκεκριμένες προβλέψεις στο φετινό προϋπολογισμό, σχεδόν 5,5 δισ. για την Εθνική Άμυνα, αυξημένες κατά 57% σε σχέση με το 2019». Και κατηγόρησε πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ πως «δεν έχει θάρρος να ψηφίσει αυτά τα κονδύλια, δεν τα υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ποια εξήγηση δίνετε γι' αυτό; Επικράτησαν στον ΣΥΡΙΖΑ οι αριστερές φωνές; Από τη μία πατριωτικός τσαμπουκάς κι από την άλλη αδράνεια ως προς τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων; Υποκριτικά δηλώνετε παρών και όμως είστε απών από το εθνικό μέτωπο; Πατριωτισμός με ξένα κόλλυβα λέγεται αυτό!», επισήμανε.

Μείωση ενοικίου 80% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο για τις πληττόμενες επιχειρήσεις - «Το click away δουλεύει καλά»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο μέτρο του click away με το οποίο λειτουργεί το λιανεμπόριο, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα κάνει κάθε προσπάθεια να το στηρίξει, ρωτώντας μάλιστα ποια εναλλακτική έχει η αντιπολίτευση ή όποιος άλλος λοιδορεί το συγκεκριμένο μέτρο. Αρνήθηκε, παράλληλα, ότι ευνοεί τους μεγάλους ομίλους, αναφέροντας ότι υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι όμιλοι που δεν θέλησαν να μπουν σ' αυτή τη διαδικασία, ενώ τόνισε πως «το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει έρθει για να μείνει και είναι μια ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους. Υπάρχουν κεφάλαια για να το κάνουν. Όσες επιχειρήσεις δεν το κάνουν, ασχέτως πανδημίας, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση».

Κατέληξε δε λέγοντας ότι το click away, από την εικόνα που έχει, δουλεύει καλά στην αγορά κι αντιμετωπίζει το πρόβλημα κατάρρευσης των εταιρειών διανομής. «Είναι μία ανάσα για το λιανεμπόριο που δοκιμάζεται», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε, εξάλλου, ένα ακόμη μέτρο προστασίας και ανακούφισης: για όλες τις πληττόμενες από τους περιορισμούς επιχειρήσεις, μειώνεται το ενοίκιό τους για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο κατά 80%. Το 60% του ενοικίου θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες για να μην έχουν άλλες απώλειες, όπως είπε, και αντίστοιχα οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν μόλις το 20%. Επίσης, ανακοίνωσε ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή 5 θα καταβληθεί τον Ιανουάριο και θα έχει κατώτατο όριο ενίσχυσης τα 1.000 ευρώ για όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες έχουν μείωση τζίρου τουλάχιστον 20%.