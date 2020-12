Κοινωνία

Κέντρα περιποίησης νυχιών: “Έσπασαν” τα τηλέφωνα για ραντεβού (βίντεο)

Στόχος του μέτρου είναι να περιοριστεί το “μαύρο χρήμα” από τις κατ’ οίκον επισκέψεις, αλλά και πρωτίστως η διασπορά του κορονοϊού.