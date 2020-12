Κοινωνία

Κορονοϊός: Με μάσκα και γάντια στις λαϊκές αγορές (βίντεο)

Φαίνεται τελικά ότι οι συμβουλές των ειδικών πιάνουν τόπο αγορές, καθώς οι καταναλωτές συμμορφώνονται με τα μέτρα προστασίας.​​